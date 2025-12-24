Ομοβροντία πυρών από τους Ευρωπαίους για τις αμερικανικές κυρώσεις – «Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε την ελευθερία της έκφρασης»

  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, χαρακτηρίζοντάς την «θεμέλιο της ισχυρής ευρωπαϊκής δημοκρατίας». Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα είπε ότι οι κυρώσεις είναι «απαράδεκτο μεταξύ συμμάχων, εταίρων και φίλων».
  • Οι ΗΠΑ επέβαλαν ταξιδιωτική απαγόρευση σε πέντε Ευρωπαίους πολίτες, μεταξύ των οποίων ο πρώην Επίτροπος Τιερί Μπρετόν, κατηγορώντας τους ότι λογοκρίνουν τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Οι κυρώσεις στρέφονται και εναντίον τεσσάρων διευθυντών και ιδρυτών ΜΚΟ που μάχονται τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο.
  • Η Γερμανία, η Βρετανία και η Ισπανία καταδίκασαν σθεναρά την απόφαση των ΗΠΑ, με τον Γερμανό ΥΠΕΞ να χαρακτηρίζει «απαράδεκτα» τα μέτρα της Ουάσινγκτον. Η Μαδρίτη τόνισε ότι «είναι θεμελιώδες για τη δημοκρατία στην Ευρώπη» η προστασία ενός ασφαλούς ψηφιακού χώρου.
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, αφού οι ΗΠΑ επέβαλαν ταξιδιωτική απαγόρευση σε πέντε Ευρωπαίους πολίτες, μεταξύ των οποίων είναι και ο πρώην Επίτροπος Τιερί Μπρετόν.

«Η ελευθερία του λόγου είναι το θεμέλιο της ισχυρής ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Είμαστε υπερήφανοι για αυτήν. Θα την προστατεύσουμε» υπογράμμισε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα από την πλευρά του είπε ότι οι κυρώσεις στους πέντε Ευρωπαίους είναι κάτι «απαράδεκτο μεταξύ συμμάχων, εταίρων και φίλων». «Η ΕΕ είναι ανυποχώρητη σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση της ελευθερίας της έκφρασης, των δίκαιων ψηφιακών κανόνων και της κυριαρχίας της για την επιβολή ρυθμιστικών κανόνων» σημείωσε σε δική του ανάρτηση στην ίδια πλατφόρμα.

Εκτός της ΕΕ και του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η Γερμανία καταδίκασε επίσης σθεναρά την ταξιδιωτική απαγόρευση που επέβαλαν οι ΗΠΑ στους πέντε Ευρωπαίους, τους οποίους κατηγορούν ότι λογοκρίνουν τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Πέραν του Μπρετόν, που ήταν ο πρωτεργάτης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), με την οποία επιβάλλονται στις πλατφόρμες κανονιστικές ρυθμίσεις, όπως να επισημαίνουν προβληματικά περιεχόμενα, οι κυρώσεις στρέφονται εναντίον τεσσάρων διευθυντών και ιδρυτών μη κυβερνητικών οργανώσεων που μάχονται ή καταγράφουν τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο. Πρόκειται για τις Ζόζεφιν Μπάλον και Άννα-Λένα φον Χόντεμπεργκ, τις γενικές διευθύντριες της γερμανικής οργάνωσης HateAid, τον Ίμραν Άχμεντ, ιδρυτή του Κέντρου Αντιμετώπισης Ψηφιακού Μίσους ΗΠΑ/ΗΒ και την Κλερ Μέλφορντ, ιδρύτρια του Παγκόσμιου Δείκτη Παραπληροφόρησης (GDI) που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ χαρακτήρισε «απαράδεκτα» τα μέτρα που έλαβε η Ουάσινγκτον, σημειώνοντας ότι η DSA εγκρίθηκε με δημοκρατικές διαδικασίες και εφαρμόζεται μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Ό,τι είναι παράνομο εκτός του διαδικτύου, είναι παράνομο και εντός αυτού» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι τυχόν διαφωνίες θα έπρεπε να επιλυθούν με διάλογο.

Η υπουργός Δικαιοσύνης της Γερμανίας επισήμανε ότι η HateAid στηρίζει θύματα παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, αλλά δεν λογοκρίνει καμία άποψη. «Όποιος το αποκαλεί λογοκρισία παρερμηνεύει το συνταγματικό σύστημά μας», είπε, τονίζοντας ότι «οι κανόνες υπό τους οποίους θέλουμε να ζήσουμε στον ψηφιακό κόσμο στη Γερμανία και την Ευρώπη δεν αποφασίζονται στην Ουάσινγκτον».

Ο ίδιος ο Μπρετόν καταδίκασε τα μέτρα κάνοντας λόγο για «κυνήγι μαγισσών». Την εποχή που ήταν Επίτροπος, μεταξύ 2019-24, είχε συγκρουστεί κατ’ επανάληψη με τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ, στην πλατφόρμα Χ του οποίου πρόσφατα οι Βρυξέλλες επέβαλαν πρόστιμο ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ για παραβιάσεις των κανονισμών περί διαφάνειας.

Ο DGI χαρακτήρισε την απόφαση των ΗΠΑ «αυταρχική επίθεση στην ελευθερία του λόγου και στυγερή πράξη κυβερνητικής λογοκρισίας». Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να εκφοβίσει και να φιμώσει τις φωνές με τις οποίες διαφωνεί, κατήγγειλε, σημειώνοντας ότι οι κυρώσεις είναι «ανήθικες, παράνομες και αντιαμερικανικές».

Να σημειωθεί ότι η φον Χόντεμπεργκ τιμήθηκε τον Οκτώβριο από το γερμανικό κράτος για το έργο της κατά της ψηφιακής βίας.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δικαιολόγησε τις κυρώσεις κατηγορώντας τα πέντε πρόσωπα και τις οργανώσεις τους ότι ενεργούν ως «ριζοσπάστες» ακτιβιστές και επιδιώξουν να ασκήσουν πιέσεις στις αμερικανικές πλατφόρμες για να αποσιωπήσουν «τις αμερικανικές απόψεις».

Βρετανία και Ισπανία καταδικάζουν την απόφαση των ΗΠΑ

Η Βρετανία και η Ισπανία καταδίκασαν την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις σε πέντε Ευρωπαίους πολίτες, πολιτικούς και ακτιβιστές, επειδή τάσσονται υπέρ της επιβολής κανόνων στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η Βρετανία έχει δεσμευτεί να προασπίζεται το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης σήμερα. «Μολονότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να ορίζει τους δικούς της κανόνες για τη χορήγηση βίζας, εμείς υποστηρίζουμε τους νόμους και τους θεσμούς που εργάζονται ώστε το διαδίκτυο να είναι απαλλαγμένο από επιβλαβές περιεχόμενο» ανέφερε ο εκπρόσωπος.

«Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, να υποκινούν το μίσος και τη βία ή να διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες και βίντεο για αυτόν τον σκοπό», πρόσθεσε.

Δύο από τους επικεφαλής οργανώσεις που μπήκαν στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον είναι Βρετανοί πολίτες.

Η Μαδρίτη από την πλευρά της σημείωσε ότι «είναι θεμελιώδες για τη δημοκρατία στην Ευρώπη» να προστατεύσει «έναν ασφαλή ψηφιακό χώρο». Παράλληλα, εξέφρασε την αλληλεγγύη της στον πρώην Επίτροπο Τιερί Μπρετόν και τους επικεφαλής των μη κυβερνητικών οργανώσεων που αγωνίζονται κατά της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους.

Οι Ευρωπαίοι γενικά δεν χρειάζονται βίζα για να επισκεφθούν τις ΗΠΑ, όμως πρέπει να εκδίδουν μια ηλεκτρονική άδεια ταξιδίου (ESTA) για να ταξιδέψουν για τουριστικούς ή επαγγελματικούς λόγους.

 

