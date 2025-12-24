Πάτρα: Παιδιά είπαν τα κάλαντα και πληρώθηκαν με… IRIS

Παρά τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων (24/12), αρκετά ήταν τα παιδιά που βγήκαν να ψάλουν τα κάλαντα.

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα στην Πάτρα, όπου μαθητές κάθε ηλικίας και εκπαιδευτικής βαθμίδας, ήταν από νωρίς στους δρόμους, για να πουν τα κάλαντα σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Όμως, το φετινό… παράδοξο ήταν στον τρόπο πληρωμής τους σύμφωνα με δύο μαθητές, που μίλησαν στην κάμερα του Star: «Μας έβαλαν τα χρήματα, δύο φορές νομίζω, με IRIS. Τσεκάραμε εάν μπήκαν, και εάν δεν, δεν θα φεύγαμε».