Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα δοθεί η επόμενη δόση

  • Η καταβολή της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026 αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 29 Μαΐου 2026. Αφορά αγορές καυσίμων που έγιναν από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως τις 31 Μαρτίου 2026.
  • Οι δικαιούχοι θα λάβουν ποσά από 100 έως 800 ευρώ, ενώ όσοι διαμένουν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να πάρουν έως και 1.200 ευρώ.
  • Οι προθεσμίες καταχώρισης αποδείξεων ποικίλλουν: για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση είναι έως την 15η Ιουλίου 2026, ενώ για λοιπά καύσιμα (π.χ. καυσόξυλα και βιομάζα) έως την 30η Απριλίου 2026.
Enikos Newsroom

οικονομία

επίδομα θέρμανσης

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης της περιόδου 2025-2026 στους δικαιούχους.

Η πληρωμή αυτή πραγματοποιείται έως τις 29 Μαΐου 2026 και αφορά αγορές καυσίμων ή θερμικής ενέργειας που έγιναν από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως τις 31 Μαρτίου 2026. Επίσης επισημαίνεται πως οι δικαιούχοι του επιδόματος θα λάβουν από 100 ευρώ έως 800 ευρώ, ενώ όσοι διαμένουν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να πάρουν  έως και 1.200 ευρώ. Υπενθυμίζεται πως ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει μόνο ένα είδος καυσίμου / τηλεθέρμανσης / ηλεκτρικής ενέργειας.

Η καταχώρηση αποδείξεων και οι υπόλοιπες πληρωμές

Για το φυσικό αέριο, για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης καθώς και ηλεκτρικής ενέργειας, πραγματοποιείται μια έξτρα πληρωμή έως τις 31 Ιουλίου 2026

Επίσης επισημαίνεται πως οι προθεσμίες καταχώρισης αποδείξεων αγοράς λοιπών καυσίμων (εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας) είναι οι εξής:

  • Για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 και ειδικά για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ) από 1η Ιουνίου 2025 έως και 31η Μαρτίου 2026 και των οποίων τα παραστατικά έχουν εκδοθεί μέχρι την 15η Απριλίου 2026, η προθεσμία καταχώρισης είναι έως και την 30η Απριλίου 2026.
  • Ειδικά για το φυσικό αέριο και την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, η προθεσμία καταχώρησης είναι έως την 15η Ιουλίου 2026 για παραστατικά με ημερομηνία έκδοσης έως την 30η Ιουνίου 2026.

 

 

