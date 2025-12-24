Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα δοθεί η επόμενη δόση

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης της περιόδου 2025-2026 στους δικαιούχους.

Η πληρωμή αυτή πραγματοποιείται έως τις 29 Μαΐου 2026 και αφορά αγορές καυσίμων ή θερμικής ενέργειας που έγιναν από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως τις 31 Μαρτίου 2026. Επίσης επισημαίνεται πως οι δικαιούχοι του επιδόματος θα λάβουν από 100 ευρώ έως 800 ευρώ, ενώ όσοι διαμένουν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να πάρουν έως και 1.200 ευρώ. Υπενθυμίζεται πως ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει μόνο ένα είδος καυσίμου / τηλεθέρμανσης / ηλεκτρικής ενέργειας.

Η καταχώρηση αποδείξεων και οι υπόλοιπες πληρωμές

Για το φυσικό αέριο, για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης καθώς και ηλεκτρικής ενέργειας, πραγματοποιείται μια έξτρα πληρωμή έως τις 31 Ιουλίου 2026

Επίσης επισημαίνεται πως οι προθεσμίες καταχώρισης αποδείξεων αγοράς λοιπών καυσίμων (εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας) είναι οι εξής: