Νέες απειλές Ερντογάν: Δεν θα επιτρέψουμε να καταπατηθούν τα δικαιώματά μας σε Αν. Μεσόγειο, Αιγαίο και Κύπρο
Φωτογραφία: Reuters

Στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την ομιλία του την Τετάρτη στη διευρυμένη σύνοδο των επικεφαλής των Νομαρχιακών Επιτροπών του κόμματός του ΑΚΡ.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε αναφερόμενος στο ευρύτερο πλαίσιο των εξελίξεων στην περιοχή:

«Είτε πρόκειται για την Ανατολική Μεσόγειο, είτε για το Αιγαίο, είτε οπουδήποτε αλλού εμείς δεν παραβιάζουμε δικαιώματα (άλλων), αλλά ούτε και επιτρέπουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματά μας. Δεν θα επιτρέψουμε την καταπάτηση και την παραβίαση των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων. Συμφωνίες μπορούν να γίνουν, υπογραφές μπορούν να μπουν, διάφορα μηνύματα μπορούν να σταλούν με δοτές ερωτήσεις. Τίποτα από αυτά δεν μας δεσμεύει, δεν αλλάζει την πολιτική μας. Τα λόγια εκείνων που τα χέρια τους είναι βαμμένα με το αίμα 70.000 Παλαιστίνιων αδελφών μας δεν έχουν για εμάς περισσότερη αξία από τον κούφιο ήχο του ντενεκέ».

Συνέχισε λέγοντας: «Δεν παγιδευτήκαμε και δεν θα παγιδευτούμε. Δεν υποκύψαμε στις προκλήσεις και δεν θα υποκύψουμε».

Προηγουμένως εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ισραήλ τονίζοντας ότι η Τουρκία προσεύχεται για τη Γάζα, αλλά δεν μένει μόνο σε αυτό, θα αυξήσει τη βοήθειά της στους Παλαιστινίους και δεν θα αφήσει μόνη της τη Γάζα. «Ως Τουρκία, δεν θα υποκύψουμε, δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» ανέφερε με έμφαση.

Σε άλλο σημείο της ομιλία του ο Τούρκος πρόεδρος είπε:

«Είμαστε μια διαφορετική χώρα, ένα πολύ διαφορετικό έθνος. Από το 1071 βρισκόμαστε σε αυτή τη γεωγραφία. Πληρώσαμε τίμημα, αγωνιστήκαμε, δώσαμε τη ζωή μας, πήραμε ζωές. Έτσι καταφέραμε να επιβιώσουμε σε αυτά τα εδάφη για χίλια χρόνια».

Στην αρχή της ομιλίας του, ο Ερντογάν εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τη συντριβή του αεροσκάφους χθες το βράδυ κοντά στην ‘Αγκυρα, στο οποίο επέβαινε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της κυβέρνησης της Τρίπολης της Λιβύης, αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ αλ Χαντάντ, και η συνοδεία του.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

