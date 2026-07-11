Λιμενικό: Τρεις νεκροί λουόμενοι σε Ηλεία, Χαλκιδική και Τήνο – Τραυματισμός ναυτικού και επείγουσες διακομιδές

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Τρία περιστατικά πνιγμών ηλικιωμένων καταγράφηκαν σήμερα σε παραλίες της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα.

Συγκεκριμένα, ένας 83χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Σαρακίνας-Σπιάντζας στην Ηλεία, ένας 79χρονος από την παραλία Ποτίδαιας στη Χαλκιδική και ένας 81χρονος από τον όρμο του Αγίου Ιωάννη στην Τήνο. Και στις τρεις περιπτώσεις οι άνδρες διακομίστηκαν σε νοσοκομειακές μονάδες, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, ενώ παραγγέλθηκαν οι προβλεπόμενες νεκροψίες-νεκροτομές.

Παράλληλα, στο λιμάνι της Πάτρας τραυματίστηκε στο γόνατο ένας 50χρονος ναυτικός, ύστερα από πτώση στο γκαράζ επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Επίσης, ένας 30χρονος ναυτικός, μέλος πληρώματος κρουαζιερόπλοιου που βρισκόταν αγκυροβολημένο στον όρμο του Ναυαρίνου, διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Καλαμάτας λόγω προβλήματος υγείας.

Τέλος, με μέριμνα του Λιμενικού πραγματοποιήθηκαν ακόμη τέσσερις επείγουσες διακομιδές ασθενών από Σκιάθο, Αμοργό, Σκύρο και Σαμοθράκη προς νοσοκομειακές μονάδες της ηπειρωτικής χώρας.