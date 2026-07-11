Ισπανία-Βέλγιο 2-1: «Χρυσός» Μερίνο έστειλε τη «Ρόχα» στους «4» με γκολ στο 88′ – Δείτε τα γκολ

Η Ισπανία «σφράγισε» την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας 2-1 του Βελγίου χάρη σε γκολ του Μίκελ Μερίνο στο 88ο λεπτό. Αυτή η νίκη στέλνει την ομάδα στην τετράδα της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2010.

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Αθλητισμός

Μερίνο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μίκελ Μερίνο αναδείχθηκε και πάλι ο «άνθρωπος της τελευταίας στιγμής», χαρίζοντας στην Ισπανία την πρόκριση στα ημιτελικά του Μουντιάλ με γκολ στο 88ο λεπτό (2-1 επί του Βελγίου).
  • Η «Roja» προηγήθηκε με τον Φαμπιάν Ρουίθ στο 30′, όμως το Βέλγιο ισοφάρισε με τον Σαρλ Ντε Κετελάρε στο 41′, ενώ ο τραυματισμός του Κουρτουά στο 71′ άλλαξε τα δεδομένα.
  • Η Ισπανία, χάρη στην επική ανατροπή και τον Μερίνο, εξασφάλισε τη θέση της στην τετράδα της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2010.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ισπανία «σφράγισε» την πρόκρισή της στους «4» του Μουντιάλ χάρη σε γκολ του Μίκελ Μερίνο στο 88ο λεπτό, επικρατώντας 2-1 του Βελγίου. Ο μέσος της Άρσεναλ, που είχε χαρίσει ξανά τη νίκη στη «Ρόχα» λίγες ημέρες νωρίτερα, αποδείχθηκε και πάλι ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, στέλνοντας την ομάδα του στην τετράδα της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2010.

Στην προθέρμανση ο Ρούντι Γκαρσιά αναγκάστηκε να αλλάξει τα πλάνα του, καθώς ο Τίλεμανς υπέστη τράβημα στον προσαγωγό κι έτσι τη θέση του στο αρχικό σχήμα πήρε ο Βανάκεν.

Η Ισπανία πραγματοποίησε το καλύτερό της ημίχρονο στη διοργάνωση, ανεβάζοντας την απόδοσή της σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έχασε αρκετές ευκαιρίες και προηγήθηκε ακριβώς με τη συμπληρώση του ημιώρου (30΄) όταν ο Όλμο σούταρε ο Κουρτουά απέκρουσε και ο Φαμπιάν Ρουϊθ βρήκε πρώτος στη διεκδίκηση και έγραψε από κοντά το 1-0. Η «Roja» δεν έδειχνε να απειλείται καθόλου, όμως κόντρα στη ροή του αγώνα, το Βέλγιο ισοφάρισε. Στο 41΄ από σέντρα του Καστάνιε από δεξιά, ο Σαρλ Ντε Κετελάρε με έξοχη κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα στη μοναδική τελική προσπάθεια των «κόκκινων διαβόλων» στο πρώτο 45λεπτο.

Στο 71΄τα δεδομένα του παιχνιδιού άλλαξαν, όταν ο πιο επιδραστικός -ίσως- παίκτης του Βελγίου, αναγκάστηκε να φύγει από το ματς λόγω τραυματισμού. Ο Τιμπό Κουρτουά αποχώρησε στερώντας από τους συμπαίκτες του την παροιμιώδη σιγουριά την οποία εμπνεεί όταν βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια. Πώς θα τα κατάφερνε ο αντικαταστάτης του, ο 24χρονος Σένε Λάμενς, ήταν ένα μεγάλο ερωτηματικό. Αυτό απαντήθηκε στο 88΄ όταν ο Κουμπαρσί σούταρε από μακρά, ο Λάμενς έχασε τη μπάλα μέσα από τα χέρια και ο Μερίνο από κοντά έγραψε το 2-1. Όπως και στο ματς με την Πορτογαλία, ο «άνθρωπος της τελευταίας στιγμής», ο Μίκελ Μερίνο, μπήκε ως αλλαγή και χάρισε την πρόκριση στην Ισπανία, υπό το βλέμμα του διάσημου χολιγουντιανού σταρ, Χαβιέρ Μπαρδέμ.

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ

Κίτρινες: Κουμπαρσί, Λαπόρτ – Ντε Μπρόινε, Βίτσελ

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουϊς Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ (55΄ Πέδρι), Όλμο (86΄ Μερίνο), Γιαμάλ, Μπαένα (55΄ Φεράν Τόρες), Ογιαρθάμπαλ (79΄ Νίκο Γουϊλιαμς)

ΒΕΛΓΙΟ (Ρούντι Γκαρσιά): Κουρτουά (71΄λ.τρ. Πέντερς), Καστάν, Μέχελε, Ενγκόι, Ντε Κάιπερ (60΄ Σέις), Ράσκιν, Ντε Μπρόινε (86΄ Σάλεμεκερς), Βανάκεν (60΄ Λουκάκου), Ντοκού, Τροσάρ (60΄ Βίτσελ), Ντε Κετελάρε

Δείτε τα γκολ:

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