Δευτεραθλητής Ευρώπης ο Βαγγέλης Ντούμας

Ο Βαγγέλης Ντούμας χάρισε στην ελληνική αποστολή το δεύτερο μετάλλιό της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων/νεανίδων, που διεξάγεται στο Μόναχο. Ο 18χρονος κολυμβητής του Ολυμπιακού κατέλαβε τη δεύτερη θέση στα 200μ. πρόσθιο με 2:11.37 και ανέβηκε στο βάθρο για τέταρτη φορά στην καριέρα του, μετά από δύο μετάλλια (ένα χρυσό και ένα ασημένιο) στα 100μ. πρόσθιο, αλλά και ένα ασημένιο στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική.

Όπως αναμενόταν, νικητής του τελικού και πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε ο Τούρκος Ντορούκ Γιογκουρτσούογλου με 2:09.43. Ο Ελληνας κολυμβητής προσπάθησε να τον ακολουθήσει στο πρώτο μισό της κούρσας, στη συνέχεια έμεινε πιο πίσω, αλλά δεν απειλήθηκε ουσιαστικά να χάσει τη δεύτερη θέση, πλησιάζοντας αρκετά και το ατομικό του ρεκόρ (2:10.76), που είναι παράλληλα και πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων και νέων Κ23. Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Ιταλός Γκαμπριέλε Γκάρτζια με 2:13.07.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντούμας έγινε ο πρώτος Ελληνας κολυμβητής στην ιστορία του θεσμού που κατακτά μετάλλιο σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις, κάτι που μέχρι πριν μερικά χρόνια ήταν έτσι κι αλλιώς ανέφικτο, αφού το “παράθυρο” συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό εφήβων/νεανίδων περιοριζόταν σε δύο χρόνια (17-18 ετών για τα αγόρια, 15-16 για τα κορίτσια).

Με πανελλήνιο ρεκόρ και την έκτη θέση του τελικού, ολοκλήρωσε ο Γιώργος Κάλανδρος την παρουσία του στα 100μ. πεταλούδα. Ο 17χρονος αθλητής του Ωκεανού, που την Τετάρτη (8/7) κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα, κολύμπησε σε 52.83 και κατέρριψε μετά από 17 χρόνια το ρεκόρ εφήβων του Φώτη Κολιόπουλου (52.87), που είχε σημειωθεί στις 15 Ιουλίου 2009 στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος κατηγοριών. Νικητής αναδείχθηκε ο Εγκόρ Μπαράνοφ (ανεξάρτητος από τη Ρωσία) με 52.20 και τον ακολούθησαν στο βάθρο ο Ιταλός Φραντσέσκο Τσεολίν με 52.23 και ο Ισπανός Χοακίν Παβόν με 52.55.

Ο Γιάννης Πετράκης συμμετείχε στον τελικό των 200μ. ύπτιο, όπου τερμάτισε έβδομος με 2:00.50, πολύ κοντά στο ατομικό ρεκόρ που πέτυχε στον ημιτελικό (2:00.38) και ξανά κάτω από το παλιό του ρεκόρ (πήγε στο Μόναχο με 2:01.12). Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Γάλλος Νέιθαν Μουρατόρι με το εντυπωσιακό 1:55.88, στο βάθρο τον πλαισίωσαν ο Βρετανός Ντάνιελ Ράνσομ με 1:59.00 και ο Πολωνός Ματέους Μπιενκόφσκι με 1:59.19, ενώ συνολικά πέντε φιναλίστ “κατέβηκαν” τα δύο λεπτά.

Στους ημιτελικούς των 100μ. ελεύθερο νεανίδων, η Νεφέλη Μπιλανάκου με επίδοση 56.04 κατετάγη 13η, χωρίς να καταφέρει να βελτιώσει το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ κορασίδων (55.70), το οποίο είχε σημειώσει τον Μάιο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Ο Βαγγέλης Ντούμας θα συνεχίσει τις κούρσες του αύριο Σάββατο (11/7), “πέφτοντας”μάλιστα στο καλό του αγώνισμα, τα 100μ. πρόσθιο, όπου είναι κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ ανδρών με 59.77, έχει κατακτήσει μετάλλιο τα δύο προηγούμενα χρόνια και φέτος έχει τη δεύτερη επίδοση, πίσω από τον Βρετανό Μαξ Μόργκαν. Με προοπτικές πρόκρισης στον τελικό θα μπει στα 100μ. ύπτιο ο Νίκος Παπαθεοδώρου, ο οποίος έχει τον έβδομο χρόνο με 54.89, ενώ στο ίδιο αγώνισμα θα μετάσχει και ο Γιάννης Πετράκης. Η Νεφέλη Μπιλανάκου συνεχίζει με τα 50μ. πεταλούδα, όπου αγωνίζεται επίσης η Ελευθερία Βασιλείου, ενώ στο αντίστοιχο αγώνισμα των εφήβων θα “πέσουν” ο Χρήστος Διαμαντής (με σημαντικές πιθανότητες πρόκρισης τουλάχιστον στα ημιτελικά) και ο Γιώργος Κάλανδρος. Ακόμη, η Δέσποινα Πυρίλη θα αγωνιστεί στα 100μ. ύπτιο, οι Αγγελος Ιωσήφ Ζωγραφάκης, Ιωάννης Φίλιππος Βούλας και Δημήτρης Παναγιώτης Αγγουράς στα 100μ. ελεύθερο, η Αλεξάνδρα Δοξιάδη στα 100μ. πρόσθιο και η Ειρήνη Ψαρουδάκη στα 200μ. μικτή ατομική. Το απόγευμα (19:00) θα διεξαχθεί και ο τελικός των 800μ. ελεύθερο εφήβων, με τη συμμετοχή του Κωνσταντή Χουρδάκη.