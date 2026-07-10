Αγγελική Ηλιάδη: Το τρυφερό post για τα γενέθλια του μικρού της γιου – «Ζωή μου να τα εκατοστίσεις…»

Τα γενέθλιά του είχε πριν από δύο ημέρες, ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη και του Σάββα Γκέντσογλου, Βασίλης. Το παιδί της τραγουδίστριας και του αθλητή, ήρθε στον κόσμο στις 8 Ιουλίου του 2014, και έγινε 12 ετών.

Η καλλιτέχνις, έκανε ένα post στο προφίλ της στο Instagram, προκειμένου να ευχηθεί και δημοσίως στον δευτερότοκο γιο της, για τα γενέθλιά του.

Στην ανάρτησή της, η Αγγελική Ηλιάδη μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα, μερικά στιγμιότυπα από το πάρτι του 12 ετών Βασίλη. Στις φωτογραφίες, βλέπουμε και τον μεγαλύτερο γιο της ερμηνεύτριας, τον 21 ετών Μπάμπη.

«Αγόρι μου, ζωή μου να τα εκατοστίσεις. Η ζωή σου να είναι πάντα όμορφη, γλυκιά με το Χριστό και την Παναγίτσα μας δίπλα σου. Πόσο ευλογημένη είμαι», αναφέρει στη λεζάντα η τραγουδίστρια.