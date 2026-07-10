Αγγελική Ηλιάδη: Το τρυφερό post για τα γενέθλια του μικρού της γιου – «Ζωή μου να τα εκατοστίσεις…»

Η Αγγελική Ηλιάδη ευχήθηκε στον δευτερότοκο γιο της, Βασίλη, για τα 12α γενέθλιά του, μέσω μιας τρυφερής ανάρτησης στο Instagram. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από το πάρτι του, όπου εμφανίζεται και ο μεγαλύτερος γιος της, Μπάμπης.

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Αγγελική Ηλιάδη
Φωτογραφία: Instagram/aggeliki.iliadi
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη και του Σάββα Γκέντσογλου, Βασίλης, είχε τα γενέθλιά του πριν από δύο ημέρες και έγινε 12 ετών.
  • Η τραγουδίστρια έκανε ένα post στο Instagram, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τα γενέθλια.
  • «Αγόρι μου, ζωή μου να τα εκατοστίσεις. Η ζωή σου να είναι πάντα όμορφη… Πόσο ευλογημένη είμαι», ανέφερε η Αγγελική Ηλιάδη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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Τα γενέθλιά του είχε πριν από δύο ημέρες, ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη και του Σάββα Γκέντσογλου, Βασίλης. Το παιδί της τραγουδίστριας και του αθλητή, ήρθε στον κόσμο στις 8 Ιουλίου του 2014, και έγινε 12 ετών.

Η καλλιτέχνις, έκανε ένα post στο προφίλ της στο Instagram, προκειμένου να ευχηθεί και δημοσίως στον δευτερότοκο γιο της, για τα γενέθλιά του.

Στην ανάρτησή της, η Αγγελική Ηλιάδη μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα, μερικά στιγμιότυπα από το πάρτι του 12 ετών Βασίλη. Στις φωτογραφίες, βλέπουμε και τον μεγαλύτερο γιο της ερμηνεύτριας, τον 21 ετών Μπάμπη.

«Αγόρι μου, ζωή μου να τα εκατοστίσεις. Η ζωή σου να είναι πάντα όμορφη, γλυκιά με το Χριστό και την Παναγίτσα μας δίπλα σου. Πόσο ευλογημένη είμαι», αναφέρει στη λεζάντα η τραγουδίστρια.

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