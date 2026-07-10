Φωτεινή Πετρογιάννη: Η γλυκιά ανάρτηση με τον σχεδόν δύο ετών γιο της – «Αγάπη ανεπανάληπτη»

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Η Φωτεινή Πετρογιάννη τον Νοέμβριο του 2024, έφερε στον κόσμο τον γιο της. Η δημοσιογράφος, πριν από λίγες ώρες, έκανε μία πολύ γλυκιά ανάρτηση, με την μορφή του story, στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, στην οποία πρωταγωνιστεί το σχεδόν δύο ετών παιδί της.

Η ευτυχισμένη μητέρα, στο Instagram story της δημοσίευσε μία φωτογραφία του γιου της. Στο στιγμιότυπο, το γλυκό παιδί κοιμάται έχοντας μαζί του έναν λούτρινο Μίκυ Μάους και έναν Ντόναλντ Ντακ.

Στην ανάρτησή της, η Φωτεινή Πετρογιάννη έχει γράψει «Αγάπη ανεπανάληπτη», και έχει προσθέσει ένα emoji με μία κόκκινη καρδιά.

«Είμαι τόσο τυχερή που με φωνάζεις “μαμά”»

Σε post που είχε κάνει για τη φετινή γιορτή της μητέρας, η δημοσιογράφος είχε δημοσιεύσει διάφορα κοινά της στιγμιότυπα με το παιδί της.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη, είχε αναφέρει τότε στη λεζάντα της: «Παιδί μου, ζωή μου… είμαι τόσο τυχερή που με φωνάζεις “μαμά”! Είμαστε τόσο τυχεροί που έχουμε ο ένας τον άλλον! “Μαμά”, τι υπέροχη λέξη! Χρόνια πολλά».