Φωτεινή Πετρογιάννη: «Χαρούμενη επέτειο» – To τρυφερό story της στο Instagram

Η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο σύζυγός της, Μιχάλης Ρουμπής, γιορτάζουν την πρώτη τους επέτειο γάμου, με τη δημοσιογράφο να κάνει μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram. Το αγαπημένο ζευγάρι, που πριν λίγους μήνες υποδέχθηκε το πρώτο του παιδί, βιώνει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής του.

Θέλοντας να ευχηθεί δημόσια στον αγαπημένο της, ανέβασε μια φωτογραφία από τον γάμο τους, συνοδεύοντάς τη με μια λιτή αλλά γεμάτη αγάπη ευχή: «Χαρούμενη επέτειο», έγραψε η ίδια, προσθέτοντας μια καρδιά.

Η φωτογραφία, μέσα σε λίγα λεπτά, γέμισε ευχές από φίλους και συναδέλφους που έσπευσαν να τους ευχηθούν τα καλύτερα για το μέλλον. Η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Μιχάλης Ρουμπής αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz, και όπως φαίνεται, η αγάπη τους μεγαλώνει μέρα με τη μέρα.

