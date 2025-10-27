Φωτεινή Πετρογιάννη: Λιώνει από αγάπη για τον γιο της – Το τρυφερό βίντεο

Enikos Newsroom

lifestyle

Φωτεινή Πετρογιάννη
Φωτογραφία: fotinipetrogianni_/ Instagram

Μέρα γεμάτη συναισθήματα για τη Φωτεινή Πετρογιάννη, που την Κυριακή (26/10) είχε έναν ιδιαίτερο λόγο να χαμογελά αλλά και να συγκινηθεί.

Φωτεινή Πετρογιάννη για τον θάνατο του πατέρα της: «Να μην χάνουμε χρόνο με τους γονείς μας – Του είπα όλα όσα ήθελα μέσα στο καλοκαίρι»

Ο γιος της Δημήτρης γιόρταζε την ονομαστική του εορτή, την ώρα που η σκέψη της δημοσιογράφου ταξίδευε στον αγαπημένο της πατέρα, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη θέλησε να μοιραστεί τη μέρα με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από δύο τρυφερές αναρτήσεις γεμάτες αγάπη.

Σε μία από αυτές, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram όπου κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της και του δίνει ένα γλυκό φιλί, γράφοντας: «Χρόνια πολλά ζωή μου».

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

