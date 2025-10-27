Φωτεινή Πετρογιάννη: Λιώνει από αγάπη για τον γιο της – Το τρυφερό βίντεο

Μέρα γεμάτη συναισθήματα για τη Φωτεινή Πετρογιάννη, που την Κυριακή (26/10) είχε έναν ιδιαίτερο λόγο να χαμογελά αλλά και να συγκινηθεί.

Ο γιος της Δημήτρης γιόρταζε την ονομαστική του εορτή, την ώρα που η σκέψη της δημοσιογράφου ταξίδευε στον αγαπημένο της πατέρα, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη θέλησε να μοιραστεί τη μέρα με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από δύο τρυφερές αναρτήσεις γεμάτες αγάπη.

Σε μία από αυτές, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram όπου κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της και του δίνει ένα γλυκό φιλί, γράφοντας: «Χρόνια πολλά ζωή μου».