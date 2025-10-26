Αργεντινή: Λεωφορείο έπεσε από γέφυρα σε ποταμό – Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Enikos Newsroom

διεθνή

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 29 τραυματίστηκαν στην επαρχία Μισιόνες στην Αργεντινή όταν ένα λεωφορείο έπεσε από γέφυρα, αφού συγκρούστηκε με άλλο όχημα, σύμφωνα με το προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 4.30 το πρωί, τοπική ώρα, όταν το διώροφο λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν περίπου 50 άνθρωποι συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, κοντά στο χωριό Ομπέρα, που απέχει 1.000 χιλιόμετρα από το Μπουένος Άιρες.

Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, το λεωφορείο πήρε κλίση και έπεσε από τη γέφυρα στην κοίτη ενός ποταμού, σε βάθος αρκετών μέτρων.

Περισσότεροι από εκατό πυροσβέστες και διασώστες έσπευσαν στο σημείο τα ξημερώματα και χρειάστηκαν αρκετές ώρες για να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες από τα συντρίμμια του λεωφορείου.

23:15 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Λιθουανία: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω… εισβολής εναέριων «μπαλονιών»

Η Λιθουανία έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους το βράδυ της Κυριακής (26/10), αφού εντοπί...
23:01 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Κλοπή στο Λούβρο: Γιατί είναι δύσκολος ο εντοπισμός των κοσμημάτων – Το προφίλ των δύο συλληφθέντων, πώς τους έκαψαν DNA και κάμερες ασφαλείας

Μία εβδομάδα εντατικής έρευνας ήταν αρκετή για να αποκαλυφθεί μέρος της συμμορίας που συμμετεί...
21:33 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Σεβίλλη: Μεγάλη διαδήλωση για σκάνδαλο με μαστογραφίες – Καθυστέρησαν να ενημερώσουν γυναίκες με ύποπτα αποτελέσματα

Χιλιάδες διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους γυναίκες, συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 1...
21:17 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ – Ρωσία: Συνεχίζονται οι συνομιλίες – «Κάποιοι προσπαθούν να διαταράξουν τον διάλογο»

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομι...
