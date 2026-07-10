O Γρηγόρης Δημητριάδης μιλά στον Θανάση Λάλα: Η πολιτική διαδρομή του, η θητεία του στο Μέγαρο Μαξίμου και οι κόντρες με επιχειρηματίες

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Θανάση Λάλα και συγκεκριμένα στην εκπομπή «Portraits: Life Stories» στο YouTube.

Μεταξύ άλλων στη συνέντευξή του, ο κ. Δημητριάδης εξήγησε τους λόγους που απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Μέγαρο Μαξίμου, μίλησε για τη φιλοσοφική διάσταση της εξουσίας, τις παθογένειες της ελληνικής και ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, την τοξικότητα της πολιτικής ζωής, τις κόντρες με τους επιχειρηματίες και τη δύναμη των social media.

Εξομολογήθηκε προσωπικές του αναμνήσεις από τους δύο παππούδες του (με ιδιαίτερη έμφαση στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη), ενώ αναφέρθηκε στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στους πρώην Πρωθυπουργούς, Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, και στην υπόθεση των υποκλοπών.

Δείτε τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη στον Θανάση Λάλα:

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης έσπασε τη σιωπή του και μίλησε ανοιχτά για το πολυσυζητημένο σκηνικό στο ΟΑΚΑ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσωπική του διαχείριση των κρίσεων μέσα από την ψυχανάλυση, τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα «όχι» που είπε κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής του θητείας, καθώς και για τον τρόπο που λαμβάνουμε αποφάσεις με βάση τη συστημική σκέψη.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης απάντησε για την προσωπική του κόντρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ ανέλυσε το παρασκήνιο της απόφασής του να σταθεί πολιτικά στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, μοιράστηκε άγνωστες πτυχές της καθημερινότητάς του, όπως η αγάπη του για την πυγμαχία και το ορεινό τρέξιμο, οι οποίες του δίδαξαν την πειθαρχία και την ταπεινότητα.

Μίλησε ακόμη για τη σχέση της πολιτικής εξουσίας με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τη γραφειοκρατία του κράτους, το δημογραφικό και το μεταναστευτικό ζήτημα, προτείνοντας λύσεις όπως η «ασημένια οικονομία» (silver economy).

Παράλληλα, μέσα από ένα ευρηματικό παιχνίδι «φανταστικών δείπνων», αποκάλυψε τις λογοτεχνικές και ιστορικές του επιρροές (από τον Μακιαβέλι και τον Τσώρτσιλ μέχρι τον Μπόρχες και τον Πεσόα).

Στο τελευταίο μέρος της συνέντευξης ο Γρηγόρης Δημητριάδης τοποθετήθηκε για την υπόθεση των υποκλοπών, εξηγώντας τη στάση του και την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης, ενώ ξεκαθάρισε τη θέση του για τη λειτουργία της δικαιοσύνης και τον ρόλο του “αντ’ αυτού” στη διοίκηση.