Diamond League: O Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8,52 μ. και πέτυχε την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο – Δείτε βίντεο

Την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος, κατά τη συμμετοχή του στο Diamond League του Μονακό.
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης προσγειώθηκε στα 8,52 μέτρα στη δεύτερη προσπάθειά του και ξεπέρασε κατά ένα εκατοστό την προηγούμενη καλύτερη επίδοση για το 2026.
Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον Ελβετό Σιμόν Εχάμερ, ο οποίος είχε σημειώσει άλμα στα 8,51 μέτρα τον Μάιο.
Ο Τεντόγλου είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά τον αγώνα, καθώς η πρώτη προσπάθειά του μετρήθηκε στα 8,49 μέτρα. Στη συνέχεια, ο Έλληνας πρωταθλητής βελτίωσε την επίδοσή του και ανέβηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν.