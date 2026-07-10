Diamond League: O Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8,52 μ. και πέτυχε την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο – Δείτε βίντεο

Ο Μίλτος Τεντόγλου σημείωσε άλμα στα 8,52 μέτρα στο Diamond League του Μονακό και κατέγραψε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, ξεπερνώντας τα 8,51 μέτρα του Σιμόν Εχάμερ.

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Αθλητισμός

Μίλτος Τεντόγλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος, κατά τη συμμετοχή του στο Diamond League του Μονακό.
  • Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης προσγειώθηκε στα 8,52 μέτρα στη δεύτερη προσπάθειά του, ξεπερνώντας κατά ένα εκατοστό την προηγούμενη καλύτερη επίδοση για το 2026.
  • Ο Τεντόγλου ξεκίνησε με 8,49 μέτρα στην πρώτη του προσπάθεια και βελτίωσε την επίδοσή του, ανεβαίνοντας στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος, κατά τη συμμετοχή του στο Diamond League του Μονακό.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης προσγειώθηκε στα 8,52 μέτρα στη δεύτερη προσπάθειά του και ξεπέρασε κατά ένα εκατοστό την προηγούμενη καλύτερη επίδοση για το 2026.

Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον Ελβετό Σιμόν Εχάμερ, ο οποίος είχε σημειώσει άλμα στα 8,51 μέτρα τον Μάιο.

Ο Τεντόγλου είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά τον αγώνα, καθώς η πρώτη προσπάθειά του μετρήθηκε στα 8,49 μέτρα. Στη συνέχεια, ο Έλληνας πρωταθλητής βελτίωσε την επίδοσή του και ανέβηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν.

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