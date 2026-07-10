Diamond League: O Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8,52 μ. και πέτυχε την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο – Δείτε βίντεο

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Την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος, κατά τη συμμετοχή του στο Diamond League του Μονακό.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης προσγειώθηκε στα 8,52 μέτρα στη δεύτερη προσπάθειά του και ξεπέρασε κατά ένα εκατοστό την προηγούμενη καλύτερη επίδοση για το 2026.

Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον Ελβετό Σιμόν Εχάμερ, ο οποίος είχε σημειώσει άλμα στα 8,51 μέτρα τον Μάιο.

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Ο Τεντόγλου είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά τον αγώνα, καθώς η πρώτη προσπάθειά του μετρήθηκε στα 8,49 μέτρα. Στη συνέχεια, ο Έλληνας πρωταθλητής βελτίωσε την επίδοσή του και ανέβηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν.