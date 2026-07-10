Τάσος Ιορδανίδης: «Συζητάμε για τα πάντα και με τα παιδιά – Αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα της Θάλειας»

Ο ηθοποιός Τάσος Ιορδανίδης, σε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού, μίλησε για την ανοιχτή επικοινωνία που έχει με τα παιδιά του, τον 13χρονο Δάνο και την 9χρονη Νάγια, χαρακτηρίζοντας το ως ένα μεγάλο επίτευγμα της συζύγου του, Θάλειας Ματίκα. 

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Τάσος Ιορδανίδης
Φωτογραφία: Instagram/iordanidis_tasos
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube, ήταν ο Τάσος Ιορδανίδης, ο οποίος μίλησε για τα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει με τη Θάλεια Ματίκα.
  • Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης τόνισε ότι στην οικογένειά τους «συζητάμε για τα πάντα. Και με τα παιδιά. Με τρόπο, αλλά για τα πάντα. Δεν θα υπάρξει ποτέ ένα θέμα ταμπού».
  • Εξήγησε επίσης πώς κερδίζει χρόνο όταν έρχεται σε άβολη θέση, συζητώντας το θέμα και με τη σύζυγό του, Θάλεια Ματίκα.

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Καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube, ήταν ο Τάσος Ιορδανίδης. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο επιτυχημένος ηθοποιός μίλησε και για τα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει με την σύζυγο και συνάδελφό του, Θάλεια Ματίκα.

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Το ζευγάρι είναι μαζί σχεδόν είκοσι χρόνια και είναι γονείς του 13 ετών Δάνου, και της 9 ετών Νάγιας.

Μιλώντας με τη Νάνσυ Παραδεισανού, ο Τάσος Ιορδανίδης περιέγραψε το πώς συζητάνε για τα πάντα στην οικογένεια που έχουν δημιουργήσει με την Θάλεια Ματίκα.

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Συγκεκριμένα, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης είπε ότι: «Εμείς συζητάμε για τα πάντα. Και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα της Θάλειας. Συζητάμε για τα πάντα. Και με τα παιδιά. Με τρόπο, αλλά για τα πάντα. Δεν θα υπάρξει ποτέ ένα θέμα ταμπού, το οποίο θα πούμε “α είσαι μικρός, δεν θα το συζητήσουμε αυτό”».

«Δεν έχω έρθει σε άβολη θέση. Ξέρεις τι κάνω όταν έρθω ενδεχομένως σε άβολη θέση; Κερδίζω χρόνο, λέγοντάς του “άσε με λίγο να το επεξεργαστώ. Δεν είμαι σίγουρος για αυτό που με ρωτάς, τι πρέπει να σου απαντήσω”. Το συζητάω και με το έτερον ήμισυ, γιατί οφείλεις να είσαι πολύ συνέταιρος σε αυτό με τον άλλον, και έτσι πορευόμαστε», εξήγησε στη συνέχεια.

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