Τάσος Ιορδανίδης: «Μια φορά μου είχε σκιστεί η ψυχή μου – Θέλω να μην ξαναδώ την κόρη μου να κλαίει εξαιτίας ενός σχολίου»

Ο Τάσος Ιορδανίδης εξήγησε τον λόγο για τον οποίο ο ίδιος και η Θάλεια Ματίκα αποφάσισαν να μην παραχωρήσουν ξανά κοινή συνέντευξη, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας 15/6 στην εκπομπή «The 2Night Show» του ΑΝΤ1, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη δημόσια έκθεση, στα αρνητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον αντίκτυπο που αυτά μπορούν να έχουν στα παιδιά ανθρώπων που βρίσκονται στο προσκήνιο.

Ο ηθοποιός μίλησε αρχικά για την προσωπική και επαγγελματική του πορεία, ενώ αναφέρθηκε και στον ρόλο που είχε η Σοφία Βογιατζάκη στην απόφασή του να ασχοληθεί με το θέατρο.

«Με τη Θάλεια είμαστε 15 χρόνια παντρεμένοι και 18 χρόνια μαζί. Σπούδασα γαλλική φιλολογία. Το θέατρο ήρθε αργότερα, με παρότρυνση της Σοφίας Βογιατζάκη. Με τη Σοφία είμαστε οικογενειακοί φίλοι και ήταν κολλητές με την αδερφή μου. Έπαιζα σε παραστάσεις του σχολείου για να χάνω μάθημα, αλλά μου έλεγαν πως είμαι καλός. Η Σοφία με έπεισε να δώσω εξετάσεις. Πέρασα στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Με προετοίμασε η Σοφία», ανέφερε ο Τάσος Ιορδανίδης.

Ο ίδιος μίλησε και για την οικογένειά του, εξηγώντας ότι οι αδερφές του ήταν αρκετά μεγαλύτερες από εκείνον. «Οι αδερφές μου ήταν μεγαλύτερες κατά 13 και 15 χρόνια. Μεγάλωσα με τρεις μαμάδες. Εξαιτίας αυτού, νομίζω ότι έμαθα καλά τη γυναικεία ιδιοσυγκρασία», είπε.

Στη συνέχεια, ο Τάσος Ιορδανίδης αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τη Θάλεια Ματίκα, αλλά και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα χρόνια της πορείας του στο θέατρο. «Στο θέατρο ρισκάρεις με την οικονομική καταστροφή. Έγινα μεσίτης για να τα βγάλω πέρα, γιατί δεν είχα το οικονομικό background. Γνώρισα τη Θάλεια στην παράσταση “Το Δάσος”, σε δική μου παραγωγή. Εκείνη ήταν στις δόξες της και εγώ δεν είχα μία. Έβγαινα στον δρόμο με τις φωτογραφίες μας και πουλούσα εισιτήρια σε καλύτερη τιμή. Η παράσταση πέτυχε. Το 80% του κόσμου έπαιρνε τα εισιτήρια που πουλούσα στον δρόμο και μέχρι σήμερα έρχονται στο θέατρο και μου το θυμίζουν».

Ο Τάσος Ιορδανίδης εξήγησε ότι πλέον αποφεύγει να μιλά δημόσια για τη σύζυγό του, καθώς δεν θέλει τα παιδιά του να επηρεαστούν από κακεντρεχή σχόλια που μπορεί να διαβάσουν στο διαδίκτυο. «Τώρα και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης… Και δεν σ’ το λέω ως καραμέλα. Για παράδειγμα, με ρώτησες πριν για τη Θάλεια: “Τι κάνει η Θάλεια;”, “Τι κάνουν τα παιδιά;”. Και λέω, τώρα να μιλήσω με τον Γρηγόρη ή να του πω, ξέρεις ότι είναι καλά; Δεν ήθελα να επεκταθώ ή δεν θα ήθελα να επεκταθώ πλέον. Γιατί; Όχι γιατί δεν είμαι καλά με τη γυναίκα μου ή οτιδήποτε. Γιατί ζούμε την εποχή του κακεντρεχούς σχολίου, το οποίο μεσουρανεί και το οποίο εσένα μπορεί να μη σε φθείρει, ή εμένα, ή τη Θάλεια, ή τον οποιονδήποτε. Όσο και να διαφυλάξεις τα παιδιά σου, κάπου θα πέσουν και εγώ, το παιδί μου… προσπαθώ και θέλω να μην το ξαναδώ, ενδεχομένως, να κλαίει εξαιτίας ενός σχολίου το οποίο μπορεί να έχει διαβάσει», είπε ο Τάσος Ιορδανίδης.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην τελευταία κοινή συνέντευξη που έδωσε με τη Θάλεια Ματίκα, μετά την οποία οι δυο τους αποφάσισαν να μην εμφανιστούν ξανά μαζί σε αντίστοιχο πλαίσιο. «Μια φορά μου είχε σκιστεί η ψυχή. Είχαμε δώσει μια κοινή συνέντευξη με τη Θάλεια και μετά είπαμε ότι δεν θα ξαναβγούμε μαζί. Βγαίνουμε στον Λαμπρόπουλο και είπαμε ότι είμαστε καλά, τέλος πάντων και τα λοιπά. Είμαστε, γαμώ το κέρατό μου, συγγνώμη κιόλας για τη φράση, είμαστε καλά».

Ο Τάσος Ιορδανίδης σημείωσε ότι η κόρη του διάβασε αρνητικά σχόλια, γεγονός που τον επηρέασε έντονα. «Λοιπόν, και βγαίνουν κάποια σχόλια τα οποία, περιμέναμε ότι κάποια, ας πούμε, θα είναι αρνητικά… μες στο παιχνίδι. Διαβάζει κάποια η κόρη μου, που της δίνω το κινητό μου κάποια στιγμή για να παίξει ένα παιχνίδι, και μπαίνει και κοιτάει και το παιδί… Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή, να βλέπω την κόρη μου έτσι, γιατί; Διάβασα, ας πούμε, ότι “τώρα μας πουλάνε φούμαρα και είναι στα χωρίσματα”», κατέληξε ο Τάσος Ιορδανίδης.