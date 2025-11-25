Φωτεινή Πετρογιάννη: Ο γιος της έγινε ενός έτους – «Ακόμα δεν πιστεύουμε πόση αγάπη έχει πλημμυρίσει τις καρδιές μας»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Φωτεινή Πετρογιάννη
Φωτογραφία: Instagram/fotinipetrogianni_

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (25/11) μέρα για την Φωτεινή Πετρογιάννη και τον σύζυγό της, Μιχάλη Ρουμπή, καθώς ο γιος τους έγινε ενός έτους. Η δημοσιογράφος θέλησε να μοιραστεί την ευτυχία που νιώθει γι’ αυτό το γεγονός, με τους ακολούθους της στο Instagram. Μάλιστα, ανέβασε κάποιες αδημοσίευτες φωτογραφίες, από τον πρώτο καιρό με το παιδί της.

Στα στιγμιότυπα, στα οποία φυσικά πρωταγωνιστεί το μωρό της Φωτεινής Πετρογιάννη και του Μιχάλη Ρουμπή, μπορεί κανείς να αντιληφθεί την ευτυχία που έφερε στη ζωή των δύο γονέων και της οικογένειάς τους, ο ερχομός του μικρού Δημήτρη-Μάριου.

Φωτεινή Πετρογιάννη
Φωτογραφία: Instagram/fotinipetrogianni_

Η γλυκιά μητέρα αναφέρει στην ανάρτησή της: «Μωρό μου γλυκό, γιε μου όμορφε, πέρασε ένας χρόνος από τότε που σε αγκαλιάσαμε για πρώτη φορά και ακόμα δεν πιστεύουμε πόση αγάπη έχει πλημμυρίσει τις καρδιές μας! Happy 1st birthday!».

