Τουρκία: Ποια είναι η 42χρονη Ελληνίδα αεροσυνοδός που σκοτώθηκε στο αεροσκάφος που συνετρίβη

  • Η Μαρία Παππά, 42χρονη Ελληνίδα αεροσυνοδός, συγκαταλέγεται στα θύματα του μοιραίου Falcon που συνετρίβη στα νότια της Άγκυρας.
  • Η άτυχη γυναίκα εργαζόταν ως αεροσυνοδός από τότε που τελείωσε το σχολείο και πρόσφατα είχε αλλάξει εταιρεία, δηλώνοντας απόλυτα ικανοποιημένη από τις εργασιακές συνθήκες.
  • Φίλοι της περιγράφουν τη Μαρία ως «τη χαρά της ζωής» και «πολύ επαγγελματία», ενώ πρόσφατα είχε χάσει τη μητέρα της από καρκίνο, με τη δουλειά να αποτελεί «κάτι σαν φάρμακο» για εκείνη.
Η Μαρία Παππά είναι ανάμεσα στα θύματα του μοιραίου Falcon που συνετρίβη στα νότια της Άγκυρας. Μεταξύ των επιβαινόντων ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, ο αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Φίλη και πρώην συνάδελφος της αεροσυνοδού, που ενημερώθηκε από τον σύντροφό της 42χρονης για τον θάνατό της, είπε στο Mega «μου είπε ότι είναι αυτή. Δεν μπορούσα να του μιλήσω παραπάνω. Πολύ, πολύ καλό πλάσμα. Σάπιες’ εταιρείες όλες. Έχει δουλέψει σε πολύ ‘σάπιες’ εταιρείες και έγινε τελικά το κακό. Όλα ‘σάπια’ αυτά τα αεροπλάνα. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες από την Μαρία, όλες τις περίεργες ιστορίες. Έχει δουλέψει και σε ανατολικά κράτη. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Όλες αυτές οι εταιρείες είναι για τα ‘πανηγύρια’. Όλα αυτά τα charter. Απλά ξέρω ότι είναι πολύ επικίνδυνα όλα αυτά. Εγώ την ξέρω από την Ολυμπιακή που δουλεύαμε παλιά. Στον αέρα είναι πολλά χρόνια και έγινε το κακό. Δεν είχε και έδινε, πολλή δοτική. Έχει γυρίσει, γενικά έχει ζήσει στο εξωτερικό, έχει ξανάρθει (Ελλάδα)».

Στο Mega μίλησαν και στενοί φίλοι της. «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι μέσα στις γιορτές θα τη δω», αναφέρει φίλη της.

Η 42χρονη εργαζόταν ως αεροσυνοδός από τότε που τελείωσε το σχολείο. Πρόσφατα, όπως λένε οι φίλοι της, είχε αλλάξει εταιρεία και δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένη από τις εργασιακές συνθήκες.

Μαρία Παππά αεροσυνοδός Τουρκία

«Ήμασταν φίλες. Έχω σοκαριστεί πάρα πολύ. Πρόσφατα είχε σταματήσει από μία συνεργασία που είχε με μία άλλη εταιρεία. Δεν γνωρίζω όμως το όνομα της εταιρείας και μετά ήξερα ότι θα καθόταν για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά προφανώς μέσα σε αυτό το διάστημα που κάναμε να μιλήσουμε, που δεν είχαμε μιλήσει, προφανώς βρήκε κάποια καινούργια εργασία σε αυτήν την εταιρεία», ανέφερε μία δεύτερη φίλη της 42χρονης.

Το 2025 ήταν εξαιρετικό δύσκολο για την 42χρονη. Η μητέρα της έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, αλλά εκείνη συνέχισε να εργάζεται. Η δουλειά, όπως έλεγε σε δικούς της ανθρώπους, ήταν κάτι σαν φάρμακο.

«Η μητέρα της δεν υπάρχει στη ζωή, πέθανε πριν από λίγους μήνες. Για τον πατέρα της δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα, δεν έχουμε μιλήσει για αυτόν ποτέ», είπε η φίλη της.

Μαρία Παππά αεροσυνοδός Τουρκία

«Ήταν η χαρά της ζωής»

Η 42χρονη ονειρευόταν να γίνει αεροσυνοδός από παιδί. Έκανε το όνειρό της πραγματικότητα και κέρδισε την εκτίμηση συναδέλφων για τον επαγγελματισμό και την ακεραιότητα του χαρακτήρα της.

«Τη θυμάμαι, μετά το σχολείο ήταν αεροσυνοδός η κοπέλα. Πάρα πολύ καλή κοπέλα και ευγενική και κοινωνική. Είναι σοκαριστικό τώρα που το έμαθα», είπε φίλος της 42χρονης.

Η Μαρία Παππά λάτρευε τα ύψη και τα ταξίδια. Όταν το επέτρεπαν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, καθόταν η ίδια σε μία από τις θέσεις των επιβατών για να βρεθεί σε μέρη που ήθελε να γνωρίσει.

Μαρία Παππά αεροσυνοδός Τουρκία

«Της άρεσαν πολύ τα ταξίδια, αλλά ήταν και πολύ σωστή στη δουλειά της. Αρχικά (σ.σ. εργαζόταν) ως αεροσυνοδός και μετά επειδή έκανε πολλά σεμινάρια και πάνω στη δουλειά της έκανε μαθήματα, έκανε εξετάσεις είχε πάρει και το δίπλωμα της προϊσταμένης. Είχε δηλαδή πολλά χρόνια πτήσεων οπότε είχε ανέβει και ήταν υπεύθυνη», εξήγησε φίλη της αεροσυνοδού.

Μαρία Παππά αεροσυνοδός Τουρκία

Στην προσωπική της ζωή, η αδικοχαμένη αεροσυνοδός διατηρούσε σχέση με τον σύντροφό της για 20 χρόνια. «Γνωρίζω ότι δεν ήταν παντρεμένη. Ήταν πάρα πολύ αξιόλογο άτομο, ήταν η χαρά της ζωής, ήταν πολύ επαγγελματίας, προσπαθούσε να είναι πάντοτε τέλεια στη δουλειά της γι’ αυτόν τον λόγο και όλες τις συναντήσεις μας μου μιλούσε για τη δουλειά της. Γιατί ήταν κάτι με το οποίο είχε μεγάλο πάθος», σημείωσε η φίλη της 42χρονης.

19:23 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

