Τουρκία: Σε ουδέτερη χώρα θα αναλυθεί το μαύρο κουτί του αεροσκάφους που συνετρίβη

Το μαύρο κουτί του αεροσκάφους που συνετρίβη χθες το βράδυ κοντά στην Άγκυρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες σε αυτό, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης και συμβούλων του, θα αναλυθεί σε ουδέτερη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική κυβέρνηση.

«Η ανάλυση του καταγραφέα συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης και του μαύρου κουτιού του αεροσκάφους, που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των αιτιών της συντριβής, θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερη χώρα», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου με ανάρτηση στο X.

Τα ευρήματα θα κοινοποιηθούν «στη χώρα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο με πλήρη διαφάνεια», πρόσθεσε ο Τούρκος υπουργός.

Ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Falcon 50 συνετρίβη έξω από την Άγκυρα χθες βράδυ.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, σε αυτό επέβαινε υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη. Μεταξύ των επιβαινόντων ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, ο αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ. Ανάμεσα στα θύματα είναι και η αεροσυνοδός Maria Pappa.

Η ανάλυση «μπορεί να διαρκέσει μήνες»

Ο υποστράτηγος Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ και τέσσερις άλλοι βοηθοί του επέστρεφαν στην Τρίπολη μετά από συνομιλίες στην Άγκυρα με Τούρκους στρατιωτικούς αξιωματούχους. Στο αεροπλάνο επέβαιναν οκτώ άτομα, συμπεριλαμβανομένων τριών μελών του πληρώματος.

Ο πρωθυπουργός της Λιβύης Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα εξέφρασε «βαθιά θλίψη και μεγάλη οδύνη» για τον θάνατο του αρχηγού του στρατού.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ανέφερε ότι οι σοροί των θυμάτων βρίσκονται ακόμα στον τόπο της συντριβής, που καλύπτει περίπου τρία τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εξήγησε ότι μία λιβυκή αντιπροσωπεία με 22 μέλη, συμπεριλαμβανομένων πέντε συγγενών των νεκρών, είχε φτάσει στην Άγκυρα.

«Προσευχόμαστε για το έλεος του Θεού για όσους έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό ατύχημα και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειές τους», πρόσθεσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών.

Τουρκικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η εισαγγελία της Άγκυρας έχει ξεκινήσει έρευνα για το δυστύχημα.

Ο Τόλγκα Τούζουν Ινάν διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μπαχτσέσεχίρ της Κωνσταντινούπολης δήλωσε ότι μια ηλεκτρική βλάβη δεν είναι σε θέση να προκαλέσει ολική συσκότιση σε ένα αεροσκάφος.

«Όταν πολλαπλοί παράγοντες συνδυαστούν με τις μετεωρολογικές συνθήκες, μπορεί να προκύψει μια τέτοια κατάσταση», δήλωσε στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό NTV ο Τόλγκα Τούζουν Ινάν.

Επιπλέον είπε ότι τα δεδομένα από το μαύρο κουτί θα αποκαλύψουν τι συνέβη, αλλά προειδοποίησε ότι η διαδικασία ανάλυσης μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Ταυτόχρονα αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο τουρκικό δίκτυο AHaber ανέφεραν ότι την ώρα του δυστυχήματος άκουσαν μία ισχυρή έκρηξη.