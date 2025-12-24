Νετανιάχου: Κατηγορεί τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας – 110 δισ. δολάρια για ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων

Σύνοψη από το

  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε σήμερα Τετάρτη τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, μετά τον τραυματισμό ενός στρατιωτικού από εκρηκτικό μηχανισμό στη Ράφα.
  • Ένας Ισραηλινός αξιωματικός τραυματίστηκε ελαφρά στη Ράφα, αφού το στρατιωτικό όχημα που επέβαινε πέρασε πάνω από εκρηκτικό μηχανισμό.
  • Το Ισραήλ θα δαπανήσει 350 δισεκατομμύρια σέκελς (110 δισεκ. δολάρια) για την ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης βιομηχανίας όπλων, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από άλλες χώρες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

νετανιάχου
Φωτογραφία: Reuters

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε σήμερα Τετάρτη τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, μετά τον τραυματισμό ενός στρατιωτικού από εκρηκτικό μηχανισμό στη Ράφα.

Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι σκότωσε ένα στέλεχος της Χαμάς για οικονομικά ζητήματα σε πλήγμα στη Γάζα

Το Ισραήλ «θα απαντήσει αναλόγως» σε ένα συμβάν που συνέβη σήμερα στη Ράφα της νότιας Λωρίδας της Γάζας, κατά το οποίο ένας Ισραηλινός αξιωματικός τραυματίστηκε ελαφρά αφού το στρατιωτικό όχημα που επέβαινε πέρασε πάνω από εκρηκτικό μηχανισμό, υπογράμμισε η ανακοίνωση του γραφείου Νετανιάχου. Η Χαμάς πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία, πρόσθεσε.

Δεν κατέστη σαφές αν ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί πρόσφατα, ή αν είχε τοποθετηθεί παλαιότερα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ θα δαπανήσει 350 δισεκατομμύρια σέκελς (110 δισεκ. δολάρια) για την ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης βιομηχανίας όπλων για να μειώσει την εξάρτηση από άλλες χώρες.

« Θα συνεχίσουμε να προμηθευόμαστε τα απαραίτητα εφόδια, ενώ θα εξοπλιζόμαστε ανεξαρτήτως» είπε ο Νετανιάχου μιλώντας σε μια εκδήλωση νέων πιλότων.

« Δεν γνωρίζω αν μια χώρα μπορεί να γίνει πλήρως ανεξάρτητη αλλά θα προσπαθήσουμε…να εξασφαλίσουμε τα όπλα μας να παράγονται όσο το δυνατόν στο Ισραήλ» είπε ο ίδιος. « Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων για το κράτος του Ισραήλ και να μειώσουμε την εξάρτηση από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των συμμάχων».

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΔΥ: Οι «χρυσές» συμβουλές για να απολαύσουμε το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι χωρίς υπερβολές

New Year’s Resolutions: Μικρές αποφάσεις για μια καλή χρονιά

ΑΑΔΕ: Στον Εισαγγελέα οι πρώτες 50 μαζικές διαγραφές αγρών στο Ε9 – Η λίστα με 3.000 «ιδιοκτήτες» για επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Αλλάζουν οι διατάξεις του Κτιριοδομικού του Κτιριοδομικού Κανονισμού – Τι είπε ο Ταγαράς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:19 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Τουρκία: Συζητήσεις Φιντάν με αξιωματούχους της Χαμάς για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συναντήθηκε σήμερα Τετάρτη με αξιωματούχους του πολ...
15:58 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι σκότωσε ένα στέλεχος της Χαμάς για οικονομικά ζητήματα σε πλήγμα στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι ένας αρμόδιος για οικονομικά ζητήματα της ένοπλης πτέρυγ...
15:50 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Πέρασε στην αντεπίθεση με το σχέδιο ειρήνης – Ζητεί συνάντηση με Τραμπ για το εδαφικό

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι που έδωσε στη δημοσιότητα τις ...
15:02 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Ψηφιακός «πόλεμος» Ε.Ε. – ΗΠΑ: Η οργισμένη αντίδραση των Βρυξελλών μετά τις κυρώσεις σε Ευρωπαίους αξιωματούχους

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε κατηγορηματικά σήμερα τις «αδικαιολόγητες» κυρώσεις των ΗΠΑ σε βά...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα