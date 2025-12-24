Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι σκότωσε ένα στέλεχος της Χαμάς για οικονομικά ζητήματα σε πλήγμα στη Γάζα

  • Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι ένας αρμόδιος για οικονομικά ζητήματα της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, ο Αμπντέλ Χάι Ζακούτ, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή πριν από περίπου δύο εβδομάδες στη Λωρίδα της Γάζας.
  • Ο Ζακούτ, ο οποίος ανήκε στο οικονομικό τμήμα της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, ήταν υπεύθυνος για τη συγκέντρωση και μεταφορά δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για τη συνέχιση του πολέμου κατά του Ισραήλ.
  • Σκοτώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου από αεροπορική επιδρομή «ενώ βρισκόταν στο όχημά του μαζί με τον Ραίντ Σαΐντ», ο οποίος περιγράφεται ως «ένας από τους αρχιτέκτονες» της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.
Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι ένας αρμόδιος για οικονομικά ζητήματα της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή πριν από περίπου δύο εβδομάδες στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Αμπντέλ Χάι Ζακούτ σκοτώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου από αεροπορική επιδρομή «ενώ βρισκόταν στο όχημά του μαζί με τον Ραίντ Σαΐντ», κατά τη διάρκεια «κοινής επιχείρησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και της Σιν Μπετ», δήλωσε σήμερα ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

Ενώ ο Σαΐντ περιγράφεται από τις ισραηλινές αρχές ως «ένας από τους αρχιτέκτονες» της θανατηφόρας επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, ο Ζακούτ «ανήκε στο οικονομικό τμήμα της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς», σύμφωνα με την ανάρτηση του Αντραΐ στο Χ.

«Τον τελευταίο χρόνο, ο Ζακούτ ήταν υπεύθυνος για τη συγκέντρωση και μεταφορά δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων στην ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς για να διασφαλίσει τη συνέχιση του πολέμου κατά του Ισραήλ», σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ο ηγέτης της Χαμάς για τη Λωρίδα της Γάζας, Χαλίλ αλ Χάγια, επιβεβαίωσε την επόμενη μέρα της επιδρομής τον θάνατο του «διοικητή Ραίντ Σαΐντ» και «συντρόφων του».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο Σαΐντ ηγήθηκε του αρχηγείου παραγωγής όπλων της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς και επέβλεπε την «ενίσχυση των ικανοτήτων» του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος.

Μια εύθραυστη εκεχειρία ισχύει στη Λωρίδα της Γάζας από τις 10 Οκτωβρίου, αν και το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις, έπειτα από δύο χρόνια ενός καταστροφικού πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

