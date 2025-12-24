Αεροπορικό δυστύχημα στην Τουρκία: Στο μικροσκόπιο ο καταγραφέας ήχου και το μαύρο κουτί – Η αεροσυνοδός Maria Pappa ανάμεσα στα θύματα

Στο μικροσκόπιο των τουρκικών αρχών βρίσκεται ο καταγραφέας ήχου και το μαύρο κουτί του αεροσκάφους τύπου Falcon 50, που συνετρίβη το βράδυ της Παρασκευής νότια της Άγκυρας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της κυβέρνησης της Τρίπολης αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εντόπισαν τον καταγραφέα ήχου στις 02:45 τοπική ώρα (01:45 Ελλάδας) και λίγο αργότερα, στις 03:20, το μαύρο κουτί, τα οποία εστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες προς έρευνα.

Αεροσυνοδός με ελληνικό όνομα ανάμεσα στα θύματα

Στο αεροσκάφος που συνετρίβη επέβαινε πενταμελής υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη και τρία άτομα πλήρωμα, όλοι νεκροί. Μεταξύ των μελών του πληρώματος, υπήρχε και μία αεροσυνοδός, το όνομα της οποίας είναι ελληνικό, όπως προκύπτει από αναφορές του τουρκικού Τύπου.

Συγκεκριμένα τα μέλη του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τη λίστα που έχει δημοσιοποιηθεί ήταν οι: Denis Pourtau, Antony Tangarpriganin, Maria Pappa.

Οι αξιωματούχοι που επέβαιναν στο αεροσκάφος

Σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης της Τρίπολης, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα στο αεροσκάφος, εκτός από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, επέβαιναν επίσης: ο αρχηγός των Χερσαίων Δυνάμεων αντιστράτηγος Αλφιτόρι Τζριμπίλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Αχμέντ Μαχτζούμπ.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, «χθες το βράδυ, στις 20:10, το αεροσκάφος που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη το αεροσκάφος τύπου Falcon-50 και στο οποίο επέβαιναν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ, και ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων, υποστράτηγος Αλφιτόρι Τζριμπίλ, με πέντε μέλη της λιβυκής αντιπροσωπείας και τρία μέλη του πληρώματος, ανακοίνωσε στις 20:32 ότι θα επιστρέψει λόγω τεχνικής βλάβης. Στις 20:52, η επικοινωνία με το αεροσκάφος διακόπηκε στην περιοχή της επαρχίας Χάιμανα», νοτιοδυτικά της Άγκυρας.

Μονάδες της Χωροφυλακής έσπευσαν επί τόπου και εντόπισαν στις 22:00 τοπική ώρα (21:00 Ελλάδας) τα συντρίμμια του αεροσκάφους, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε μία έκταση περίπου τριών τετραγωνικών χλμ., σύμφωνα με τον Γερλίκαγια.

Search efforts continue at crash site of aircraft carrying Libyan Chief of General Staff Lt. Gen. El-Haddad ▪️ Despite heavy rain and fog overnight, search-and-rescue operations continued and intensified at first light ▪️ AFAD set up a mobile coordination center at the crash… pic.twitter.com/b1Kraca9Ad — Anadolu English (@anadoluagency) December 24, 2025

Από την πλευρά της Λιβύης, μία ομάδα 22 ατόμων, εκ των οποίων τα πέντε είναι συγγενείς των θυμάτων, μετέβη στην Τουρκία για να παρακολουθήσει επί τόπου τις έρευνες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία με έδρα τη Μάλτα.

We are following reports of an accident involving a Dassault Falcon 50 in Türkiye. The aircraft took off from Ankara at 17:17 UTC and we lost the transponder signal at 17:41 UTC, approximately 50 km southwest of Ankara. The aircraft involved was a 37-year-old Dassault Falcon 50… pic.twitter.com/vJAaaizR70 — Flightradar24 (@flightradar24) December 23, 2025

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου είχε εντός της ημέρας συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Τη, Δευτέρα, η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας ενέκρινε διάταγμα του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με το οποίο παρατείνεται κατά 24 μήνες από τις 2 Ιανουαρίου 2026 η παραμονή των τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη.