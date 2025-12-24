Αεροπορικό δυστύχημα στην Τουρκία: Στο μικροσκόπιο ο καταγραφέας ήχου και το μαύρο κουτί – Η αεροσυνοδός Maria Pappa ανάμεσα στα θύματα

  • Οκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή αεροσκάφους τύπου Falcon 50 νότια της Άγκυρας, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης. Μεταξύ των μελών του πληρώματος ήταν και μία αεροσυνοδός με ελληνικό όνομα, η Μαρία Παππά.
  • Οι τουρκικές αρχές εντόπισαν τον καταγραφέα ήχου και το μαύρο κουτί του αεροσκάφους Falcon 50, τα οποία εστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες προς έρευνα.
  • Η λιβυκή στρατιωτική ηγεσία βρισκόταν στην Άγκυρα για συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου και τον υπουργό Άμυνας, στο πλαίσιο αυθημερόν επίσκεψης.
Στο μικροσκόπιο των τουρκικών αρχών βρίσκεται ο καταγραφέας ήχου και το μαύρο κουτί του αεροσκάφους τύπου Falcon 50, που συνετρίβη το βράδυ της Παρασκευής νότια της Άγκυρας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της κυβέρνησης της Τρίπολης αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εντόπισαν τον καταγραφέα ήχου στις 02:45 τοπική ώρα (01:45 Ελλάδας) και λίγο αργότερα, στις 03:20, το μαύρο κουτί, τα οποία εστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες προς έρευνα.

Αεροσυνοδός με ελληνικό όνομα ανάμεσα στα θύματα

Στο αεροσκάφος που συνετρίβη επέβαινε πενταμελής υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη και τρία άτομα πλήρωμα, όλοι νεκροί. Μεταξύ των μελών του πληρώματος, υπήρχε και μία αεροσυνοδός, το όνομα της οποίας είναι ελληνικό, όπως προκύπτει από αναφορές του τουρκικού Τύπου.

Συγκεκριμένα τα μέλη του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τη λίστα που έχει δημοσιοποιηθεί ήταν οι: Denis Pourtau, Antony Tangarpriganin, Maria Pappa.

Οι αξιωματούχοι που επέβαιναν στο αεροσκάφος

Σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης της Τρίπολης, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα στο αεροσκάφος, εκτός από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, επέβαιναν επίσης: ο αρχηγός των Χερσαίων Δυνάμεων αντιστράτηγος Αλφιτόρι Τζριμπίλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Αχμέντ Μαχτζούμπ.

αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της κυβέρνησης της Τρίπολης αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, «χθες το βράδυ, στις 20:10, το αεροσκάφος που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη το αεροσκάφος τύπου Falcon-50 και στο οποίο επέβαιναν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ, και ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων, υποστράτηγος Αλφιτόρι Τζριμπίλ, με πέντε μέλη της λιβυκής αντιπροσωπείας και τρία μέλη του πληρώματος, ανακοίνωσε στις 20:32 ότι θα επιστρέψει λόγω τεχνικής βλάβης. Στις 20:52, η επικοινωνία με το αεροσκάφος διακόπηκε στην περιοχή της επαρχίας Χάιμανα», νοτιοδυτικά της Άγκυρας.

Μονάδες της Χωροφυλακής έσπευσαν επί τόπου και εντόπισαν στις 22:00 τοπική ώρα (21:00 Ελλάδας) τα συντρίμμια του αεροσκάφους, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε μία έκταση περίπου τριών τετραγωνικών χλμ., σύμφωνα με τον Γερλίκαγια.

Από την πλευρά της Λιβύης, μία ομάδα 22 ατόμων, εκ των οποίων τα πέντε είναι συγγενείς των θυμάτων, μετέβη στην Τουρκία για να παρακολουθήσει επί τόπου τις έρευνες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία με έδρα τη Μάλτα.

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου είχε εντός της ημέρας συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Τη, Δευτέρα, η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας ενέκρινε διάταγμα του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με το οποίο παρατείνεται κατά 24 μήνες από τις 2 Ιανουαρίου 2026 η παραμονή των τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη.

