Τουρκία: Αναφορές για Ελληνίδα αεροσυνοδό στο αεροσκάφος που συνετρίβη με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης

Συνολικά οκτώ είναι οι νεκροί που επέβαιναν στο αεροσκάφος τύπου Falcon 50 που συνετρίβη κοντά στην Άγκυρα, στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Νεκροί είναι επίσης άλλοι τέσσερις αξιωματούχοι και τρία μέλη πληρώματος. Το πρωί του Σαββάτου δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των νεκρών και ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκεται ένα ελληνικό όνομα. Όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, το όνομα της αεροσυνοδού φαίνεται πως είναι ελληνικό.

Συγκεκριμένα τα μέλη του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τη λίστα που έχει δημοσιοποιηθεί ήταν οι: Denis Pourtau, Antony Tangarpriganin, Maria Pappa.

Το αεροσκάφος ανέφερε ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε επείγουσα προσγείωση, λίγο μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα. Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων επέστρεφε στην Τρίπολη, ύστερα από επίσκεψη στην τουρκική πρωτεύουσα.

Το ιδιωτικό τζετ τύπου Falcon, στο οποίο επέβαινε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αλ Χαντάντ και η συνοδεία του, χάθηκε από τα ραντάρ λίγο μετά την απογείωσή του.

H Υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Τουρκίας βρίσκεται στο σημείο όπου διεξάγονται έρευνες. Έρευνα έχει διατάξει και η εισαγγελία της Άγκυρας για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Το αεροσκάφος μετέφερε πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα. Το ιδιωτικό αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία της Μάλτας.

Βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, διακρίνεται η στιγμή που το αεροσκάφος συνετρίβη και φαίνεται να σημειώνεται έκρηξη που πιθανώς οφείλεται στα καύσιμά του. Στις 20:52 χθες,τοπική ώρα χάθηκε η επαφή του αεροσκάφους με τον πύργο ελέγχου και ακολούθησε η αεροπορική τραγωδία.

Σε βίντεο που έχει δημοσιευθεί σε τουρκικά μέσα ακούστηκε ένας δυνατός κρότος που φαίνεται να είναι από τη συντριβή του αεροσκάφους.

