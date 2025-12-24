Τουρκία: Αναφορές για Ελληνίδα αεροσυνοδό στο αεροσκάφος που συνετρίβη με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης

Enikos Newsroom

διεθνή

συντριβή αεροσκάφους τουρκία

Συνολικά οκτώ είναι οι νεκροί που επέβαιναν στο αεροσκάφος τύπου Falcon 50 που συνετρίβη κοντά στην Άγκυρα, στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Νεκροί είναι επίσης άλλοι τέσσερις αξιωματούχοι και τρία μέλη πληρώματος. Το πρωί του Σαββάτου δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των νεκρών και ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκεται ένα ελληνικό όνομα.  Όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, το όνομα της αεροσυνοδού φαίνεται πως είναι ελληνικό.

Συγκεκριμένα τα μέλη του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τη λίστα που έχει δημοσιοποιηθεί ήταν οι: Denis Pourtau, Antony Tangarpriganin, Maria Pappa.

Το αεροσκάφος ανέφερε ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε επείγουσα προσγείωση, λίγο μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα. Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων επέστρεφε στην Τρίπολη, ύστερα από επίσκεψη στην τουρκική πρωτεύουσα.

 

Το ιδιωτικό τζετ τύπου Falcon, στο οποίο επέβαινε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αλ Χαντάντ και η συνοδεία του, χάθηκε από τα ραντάρ λίγο μετά την απογείωσή του.

H Υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Τουρκίας βρίσκεται στο σημείο όπου διεξάγονται έρευνες. Έρευνα έχει διατάξει και η εισαγγελία της Άγκυρας για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Το αεροσκάφος μετέφερε πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα. Το ιδιωτικό αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία της Μάλτας.

Βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, διακρίνεται η στιγμή που το αεροσκάφος συνετρίβη και φαίνεται να σημειώνεται έκρηξη που πιθανώς οφείλεται στα καύσιμά του. Στις 20:52 χθες,τοπική ώρα χάθηκε η επαφή του αεροσκάφους με τον πύργο ελέγχου και ακολούθησε η αεροπορική τραγωδία.

Σε βίντεο που έχει δημοσιευθεί σε τουρκικά μέσα ακούστηκε ένας δυνατός κρότος που φαίνεται να είναι από τη συντριβή του αεροσκάφους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόνος στην κοιλιά στους άνδρες: Με ποιες παθήσεις μπορεί να σχετίζεται

5 τροφές που μειώνουν τη χοληστερίνη φυσικά – Θα τις βρείτε και στο γιορτινό τραπέζι

Παραμονή των Χριστουγέννων: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ, οι φούρνοι και οι λαϊκές αγορές

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:52 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσία: Έκρηξη με 3 νεκρούς στη Μόσχα – Ανάμεσά τους 2 αστυνομικοί που σκοτώθηκαν κατά την καταδίωξη υπόπτου

Δύο αστυνομικοί της τροχαίας και άλλο ένα πρόσωπο σκοτώθηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε την περα...
08:59 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Ιταλία: Έκρηξη σε αυτοκινητόδρομο – Φορτηγό με αέριο τυλίχθηκε στις φλόγες – Βίντεο

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο που συνδέσει το Μιλάνο με τη Νάπολη, στην Ιταλία...
08:37 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Σλοβακία: Κατέρρευσε οροφή σε εταιρεία – 3 νεκροί

Τρεις άνδρες έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η οροφή εγκατάστασης στην επιχείρηση όπου εργά...
08:29 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Κίνα: Επιβολή προσωρινών μέτρων κατά των επιδοτήσεων σε ευρωπαϊκά γαλακτοκομικά προϊόντα

Το Πεκίνο επέβαλε προσωρινά μέτρα κατά των επιδοτήσεων σε συγκεκριμένα γαλακτοκομικά προϊόντα ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα