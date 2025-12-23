Τραγωδία στην Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης – Συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση το ιδιωτικό τζετ που τον μετέφερε – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.
πηγή: TURKISH DEFENCE MINISTRY / AFP

Τραγωδία το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου 2025 στην Τουρκία, καθώς συνετρίβη έξω από την Άγκυρα ιδιωτικό αεροσκάφος στο οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, επέβαινε υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη. Μεταξύ των επιβαινόντων ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, ο αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Σε ανακοίνωση του επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα, αναφέρεται ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Αλ Φιτουρί Γκαμπεέλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού, ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, καθηγητής, Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ, και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου, Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, στις 20:52 (τοπική ώρα, 19:52 στην Ελλάδα) χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος τύπου Falcon 50, το οποίο είχε απογειωθεί λίγο νωρίτερα, στις 20:10, από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη, την πρωτεύουσα της Λιβύης.

 

 

Από το αεροσκάφος ελήφθη σήμα με αίτημα για έκτακτη προσγείωση, την ώρα που αυτό πετούσε πάνω από την περιοχή Χάιμανα, στα νοτιοδυτικά της Άγκυρας. Ακολούθως χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν από τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν επί τόπου, σε απόσταση 2 χλμ από το χωριό Κεσίκαβακ στην περιοχή Χάιμανα.

 

Το αεροσκάφος μετέφερε συνολικά πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα (σύμφωνα με πληροφορίες, Γάλλοι). Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία της Μάλτας.

Η στιγμή της συντριβής

Βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, διακρίνεται η στιγμή που το αεροσκάφος συνετρίβη και φαίνεται να σημειώνεται έκρηξη που πιθανώς οφείλεται στα καύσιμά του.

 

Σε βίντεο που έχει δημοσιευθεί σε τουρκικά μέσα ακούστηκε ένας δυνατός κρότος που φαίνεται να είναι από τη συντριβή του αεροσκάφους.

 

 

Ο πρωθυπουργός της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα, ανέφερε ότι ενημερώθηκε για τον θάνατο του αρχηγού του στρατού της Λιβύης σε αεροπορικό δυστύχημα.

«Με βαθιά θλίψη και μεγάλη λύπη μάθαμε για τον θάνατο του αρχηγού του γενικού επιτελείου του λιβυκού στρατού», ανέφερε ο Ντμπέιμπα σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο Ντμπεϊμπά, θρηνώντας τον θάνατο του Χαντάντ, δήλωσε ότι ο αρχηγός του στρατού συνοδευόταν από τον αρχηγό των Χερσαίων Δυνάμεων, αντιστράτηγο Αλ Φιτουρί Γκαμπέλ, τον διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού ταξίαρχο, Μαχμούντ Αλ Κουταουί, τον σύμβουλο του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, καθηγητή Μουχάμαντ Αλ Ασάουι Ντιάμπ και τον φωτογράφο του Γραφείου Τύπου Μουχάμαντ Ομάρ Αχμέντ Μαχτζούμπ.

Χαρακτήρισε τον θάνατό τους «τραγική απώλεια», προσθέτοντας: «Χάσαμε ανθρώπους που υπηρέτησαν την πατρίδα τους με πίστη και αφοσίωση και ήταν παραδείγματα πειθαρχίας, υπευθυνότητας και εθνικής δέσμευσης».

Ο Χαντάντ ήταν αρχηγός του γενικού επιτελείου του στρατού της Λιβύης από τον Αύγουστο του 2020 και είχε διοριστεί από τον τότε πρωθυπουργό Φαγιέζ Αλ Σαράτζ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Γιλμάζ Τουντς, η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας ξεκίνησε έρευνα για τη συντριβή αεροσκάφους.

 

πηγή: TURKISH DEFENCE MINISTRY / AFP

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα και ο Χαντάντ ήταν προσκεκλημένος σε επίσημη τελετή στο Γενικό Επιτελείο Στρατού της Τουρκίας, όπου συναντήθηκε με τον Τούρκο υπουργό Εθνικής Άμυνα, Γιασάρ Γκιουλέρ και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου της Τουρκίας, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου.

πηγές: Reuters, NTV, CNN Turk, ΕΡΤ

