Τραγωδία στην Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης – Συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση το ιδιωτικό τζετ που τον μετέφερε – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τραγωδία το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου 2025 στην Τουρκία, καθώς συνετρίβη έξω από την Άγκυρα ιδιωτικό αεροσκάφος στο οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, επέβαινε υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη. Μεταξύ των επιβαινόντων ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, ο αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Σε ανακοίνωση του επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα, αναφέρεται ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Αλ Φιτουρί Γκαμπεέλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού, ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, καθηγητής, Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ, και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου, Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, στις 20:52 (τοπική ώρα, 19:52 στην Ελλάδα) χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος τύπου Falcon 50, το οποίο είχε απογειωθεί λίγο νωρίτερα, στις 20:10, από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη, την πρωτεύουσα της Λιβύης.

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a (Tripoli’ye) gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 23, 2025

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad’ı taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı ▪️ Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a gitmek üzere havalanan uçakla irtibat kesildi ▪️ Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ın da bulunduğu… pic.twitter.com/5S6UPQPzKv — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 23, 2025

Από το αεροσκάφος ελήφθη σήμα με αίτημα για έκτακτη προσγείωση, την ώρα που αυτό πετούσε πάνω από την περιοχή Χάιμανα, στα νοτιοδυτικά της Άγκυρας. Ακολούθως χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν από τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν επί τόπου, σε απόσταση 2 χλμ από το χωριό Κεσίκαβακ στην περιοχή Χάιμανα.

🚨 Wreckage of Libya-bound private jet carrying Libyan army chief that departed Ankara has been found in Ankara’s Haymana district: Turkish interior minister https://t.co/rNv8JOpyfr pic.twitter.com/uejNIaPwdR — Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

Το αεροσκάφος μετέφερε συνολικά πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα (σύμφωνα με πληροφορίες, Γάλλοι). Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία της Μάλτας.

Η στιγμή της συντριβής

Βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, διακρίνεται η στιγμή που το αεροσκάφος συνετρίβη και φαίνεται να σημειώνεται έκρηξη που πιθανώς οφείλεται στα καύσιμά του.

🎥 Video footage shows the moment the Libya-bound Falcon 50 jet crashes in the Haymana area after contact is lost shortly after departing Türkiye’s Ankara Esenboga Airport ✈️ The aircraft sends an emergency landing signal before communication cuts off, with five people on board,… pic.twitter.com/VIWnKAnbsg — Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

Σε βίντεο που έχει δημοσιευθεί σε τουρκικά μέσα ακούστηκε ένας δυνατός κρότος που φαίνεται να είναι από τη συντριβή του αεροσκάφους.

#SONDAKİKA DÜŞEN JETTEN İLK GÖRÜNTÜ!! Ankara, Esenboğa’dan havalanan Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan özel jet radardan kaybolmuştu, uçağın düşüşüne ait ilk görüntü ortaya çıktı. Ankara hava sahası olay nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Libya… pic.twitter.com/WQjH22jQT6 — Hakan Uludağ (@hakanuludaggzt) December 23, 2025

Ο πρωθυπουργός της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα, ανέφερε ότι ενημερώθηκε για τον θάνατο του αρχηγού του στρατού της Λιβύης σε αεροπορικό δυστύχημα.

«Με βαθιά θλίψη και μεγάλη λύπη μάθαμε για τον θάνατο του αρχηγού του γενικού επιτελείου του λιβυκού στρατού», ανέφερε ο Ντμπέιμπα σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο Ντμπεϊμπά, θρηνώντας τον θάνατο του Χαντάντ, δήλωσε ότι ο αρχηγός του στρατού συνοδευόταν από τον αρχηγό των Χερσαίων Δυνάμεων, αντιστράτηγο Αλ Φιτουρί Γκαμπέλ, τον διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού ταξίαρχο, Μαχμούντ Αλ Κουταουί, τον σύμβουλο του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, καθηγητή Μουχάμαντ Αλ Ασάουι Ντιάμπ και τον φωτογράφο του Γραφείου Τύπου Μουχάμαντ Ομάρ Αχμέντ Μαχτζούμπ.

Χαρακτήρισε τον θάνατό τους «τραγική απώλεια», προσθέτοντας: «Χάσαμε ανθρώπους που υπηρέτησαν την πατρίδα τους με πίστη και αφοσίωση και ήταν παραδείγματα πειθαρχίας, υπευθυνότητας και εθνικής δέσμευσης».

Ο Χαντάντ ήταν αρχηγός του γενικού επιτελείου του στρατού της Λιβύης από τον Αύγουστο του 2020 και είχε διοριστεί από τον τότε πρωθυπουργό Φαγιέζ Αλ Σαράτζ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Γιλμάζ Τουντς, η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας ξεκίνησε έρευνα για τη συντριβή αεροσκάφους.

Ankara Esenboğa Havalimanından havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 23, 2025

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα και ο Χαντάντ ήταν προσκεκλημένος σε επίσημη τελετή στο Γενικό Επιτελείο Στρατού της Τουρκίας, όπου συναντήθηκε με τον Τούρκο υπουργό Εθνικής Άμυνα, Γιασάρ Γκιουλέρ και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου της Τουρκίας, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου.

πηγές: Reuters, NTV, CNN Turk, ΕΡΤ