Τουρκία: Αναγκαστική προσγείωση είχε ζητήσει ο πιλότος του τζετ που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης – Βίντεο από την έκρηξη και τη συντριβή

  • Αναγκαστική προσγείωση είχε ζητήσει το ιδιωτικό τζετ που χάθηκε από τα ραντάρ στην Τουρκία, κατά την πτήση του από την Άγκυρα για την Τρίπολη.
  • Στο ιδιωτικό τζετ τύπου Falcon επέβαινε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί ΑλΧαντάντ, μαζί με άλλα τέσσερα άτομα.
  • Δεν υπήρξε καμία επαφή με τον πιλότο μετά το αίτημα για προσγείωση, ενώ ο εναέριος χώρος πάνω από την Άγκυρα έκλεισε για τις πτήσεις.
Αναγκαστική προσγείωση είχε ζητήσει να κάνει το ιδιωτικό τζετ, το οποίο χάθηκε από τα ραντάρ στην Τουρκία. Κατά την πτήση από την Άγκυρα για την Τρίπολη, ζητήθηκε το αεροσκάφος να προσγειωθεί εκτάκτως στην περιοχή Χαϊμάνα της Άγκυρας, όπως ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Δεν υπήρξε καμία επαφή με τον πιλότο, έπειτα από αυτό το αίτημα.

Το τζετ είχε απογειωθεί στις 17.10 τοπική ώρα και η επαφή μαζί του χάθηκε στις 17.52. Ήδη υπάρχουν αναφορές ότι συνετρίβη και στα social media έχουν ήδη έχουν αναρτηθεί βίντεο από την έκρηξη πριν από τη συντριβή του.

Στο ιδιωτικό τζετ τύπου Falcon, επέβαινε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης Μοχάμεντ Αλί ΑλΧαντάντ και άλλα τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και η συνοδεία του.

Ο εναέριος χώρος πάνω από την Άγκυρα έκλεισε για τις πτήσεις μετά το συμβάν.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, ο Χαντάντ ήταν προσκεκλημένος σε επίσημη τελετή στο Γενικό Επιτελείο Στρατού της Τουρκίας και συναντήθηκε με τον Τούρκο υπουργό Εθνικής Άμυνα, Γιασάρ Γκιουλέρ και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου της Τουρκίας Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου.

