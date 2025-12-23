Συναγερμός στην Τουρκία: Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος – Πληροφορίες ότι μετέφερε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου της Λιβύης

Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία. Ιδιωτικό αεροσκάφος της Falcon Air χάθηκε από τα ραντάρ το βράδυ της Τρίτης (23/12). Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά στην Άγκυρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του turkiyetoday, μεταξύ των επιβατών ήταν και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αλ – Χαντάντ και η αντιπροσωπεία του.
Ο εναέριος χώρος πάνω από την Άγκυρα έκλεισε για τις πτήσεις μετά το συμβάν.
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, είχε δεχτεί νωρίτερα τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λίβυης, Στρατηγό Χαντάντ.
🔴Contact lost with jet carrying 🇱🇾Libya’s Chief of General Staff
🔸A jet departing 🇹🇷Esenboğa Airport, reportedly carrying Lt. Gen. Mohammed Ali Al-Haddad, lost contact.
🔸Earlier he met Turkish Defense Minister Yaşar Güler.
📋NTV pic.twitter.com/2KMMzOv5u5
— Defence Turk English (@Defence_Turk_EN) December 23, 2025