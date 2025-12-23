Συναγερμός στην Τουρκία: Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος – Πληροφορίες ότι μετέφερε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου της Λιβύης

  • Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία, καθώς ιδιωτικό αεροσκάφος της Falcon Air χάθηκε από τα ραντάρ το βράδυ της Τρίτης (23/12).
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των επιβατών ήταν και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αλ – Χαντάντ, μαζί με την αντιπροσωπεία του.
  • Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά στην Άγκυρα, με τον εναέριο χώρο πάνω από την πόλη να κλείνει για τις πτήσεις μετά το συμβάν.
Πηγή: ΑΑ Photo

Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία. Ιδιωτικό αεροσκάφος της Falcon Air χάθηκε από τα ραντάρ το βράδυ της Τρίτης (23/12). Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του turkiyetoday, μεταξύ των επιβατών ήταν και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αλ – Χαντάντ και η αντιπροσωπεία του.

Ο εναέριος χώρος πάνω από την Άγκυρα έκλεισε για τις πτήσεις μετά το συμβάν.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, είχε δεχτεί νωρίτερα τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λίβυης, Στρατηγό Χαντάντ.

