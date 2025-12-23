Porto Leone: Ο Γρηγόρης φεύγει από το σπίτι

Aπόψε το καθηλωτικό τελευταίο επεισόδιο του 2025 της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια”.

Η µέρα του μεγάλου αγώνα του Ολυµπιακού φτάνει αλλά ο Αντρέας, αντί να συγκεντρωθεί στο μεγάλο αγωνιστικό του ντεμπούτο, ανησυχεί για την ισορροπία του µυαλού της Αλεξάνδρας, αφού µετά τα όσα έμαθε από τον πατέρα του, νομίζει πως συγχέει την αλήθεια µε τις φοβίες της.

Ο Γρηγόρης κάνει ξεκάθαρο πια στην Γαλήνη ότι δε θέλει άλλο να ανακατεύεται στη ζωή του και τη σχέση του µε την Αγγελική, ενώ ο Ορέστης ξεσπά με θυμό στον πατέρα του για την απόφασή του να ρισκάρει ένα µη ασφαλές δρομολόγιο µε το Σαρωνίς. Η Άντζελα συνειδητοποιεί ότι η δουλειά που ανέλαβε φτάνει στο τέλος της και η τραγωδία του Γρηγόρη σύντομα θα ξεκινήσει.

Η Βούλα, από την άλλη, τη συμβουλεύει να σώσει τον Γρηγόρη. Στο Πόρτο Λεόνε η Κοραλία έρχεται πρόσωπο µε πρόσωπο µε τον Σήφη, ενώ ο Γιάµαρης, συζητώντας µε τον Καπετανάκο, καταλαβαίνει ότι η Καίτη είναι όργανο στα χέρια της Αλεξάνδρας.

Η Αλεξάνδρα, µετά την γκάφα του Χρόνη σχετικά με το παιδί της Λένας, βρίσκει έναν τρόπο να κάνει την Ασηµίνα να της παραδεχτεί ποια γέννησε τη βραδιά του φόνου του Στράτου.

Δείτε το sneak preview εδώ:

Η Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) δείχνει πλέον πέρα από κάθε αμφιβολία ότι σ’ αυτή τη δύσκολη φάση της ζωής της ο μόνος άνθρωπος που εμπιστεύεται είναι ο Σπύρος Γιάμαρης (Βασίλης Μπισμπίκης). Ο έρωτάς του γι’ αυτήν είναι βαθύς και ουσιαστικός.

Τόσα χρόνια την αγαπά από μακριά, χωρίς ποτέ να διεκδικήσει κάτι, χωρίς ποτέ να τη φέρει σε δύσκολη θέση.

Τώρα όμως, με την Γαλήνη να περνά νύχτες αγρύπνιας με την αγωνία της τύχης του γιου της, με τα ερωτηματικά για το ρόλο της Αγγελικής στη ζωή τους, για το φόβο για το σχέδιο εκδίκησης που έχει υφάνει η Αλεξάνδρα εναντίον όλων τους και ιδιαίτερα εναντίον του Γρηγόρη, ο Σπύρος στέκεται δίπλα της με στιβαρότητα κι αποφασιστικότητα.

Ο έρωτάς του γι’ αυτήν είναι ό,τι σημαντικότερο γι’ αυτόν, το καθήκον του έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Η Γαλήνη είναι γι’ αυτόν τα πάντα…

Δείτε το trailer εδώ: