Άδωνις Γεωργιάδης: «Έγινα Δεξιός για την πειθαρχία, κάτι που είχε η Ρώμη» – Δείτε εικόνες από την παρουσίαση του βιβλίου του στο κατάμεστο Βελλίδειο

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Τρίτης, στην παρουσίαση του βιβλίου «Ρώμη: Από την Άνοδο στην Πτώση» του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Στην κεντρική αίθουσα του Βελλίδειου, το κοινό υποδέχτηκε θερμά τον υπουργό και η σύζυγός του, Ευγενία Μανωλίδου, προλόγισε τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος είπε πως «το βιβλίο αυτό είναι περισσότερο της Ευγενίας παρά δικό μου, γιατί μου έλεγε συνεχώς να κάνω διορθώσεις στα δοκίμια». Έπειτα, ο υπουργός αναφέρθηκε στους… Αριστερούς, λέγοντας:

«Έγινε η φασαρία στην Αθήνα με το βιβλίο του Τσίπρα και την επόμενη ημέρα οι Αριστεροί με κατηγορούσαν ότι έχω κλέψει το βιβλίο από τη Μαίρη Μπερν, η οποία έχει επίσης γράψει βιβλίο για τη Ρώμη. Όμως το βιβλίο μου δεν έχει καμία σχέση με το δικό της».

Έπειτα, ξεκινώντας την αναφορά του στο περιεχόμενο του πονήματός του, ο υπουργός ανέφερε, σύμφωνα με το voria.gr, πως το να μελετάμε την ιστορία είναι πολύ ωραίο πράγμα.

«Ο πολύς κόσμος νομίζει ότι το να τη μελετάς σημαίνει να μάθεις ημερομηνίες, ονόματα αυτοκρατόρων, σπουδαίες μάχες, τα οποία είναι καλά, αλλά δεν είναι τα μείζονα», είπε αρχικά και εξήγησε:

«Το μείζον είναι να καταλάβουμε τη χρονική σειρά και ροή των γεγονότων γιατί αν την καταλάβουμε, μπορούμε να δούμε το παρόν με έναν τελείως διδακτικό τρόπο. Η ιστορία είναι η επιστήμη του παρελθόντος. Στην πραγματικότητα, είναι η πιο εστιασμένη επιστήμη στο μέλλον. Ο τρόπος της συμπεριφοράς των ανθρώπων παραμένει ο ίδιος. Αγαπάμε, μισούμε, πεινάμε, φθονούμε, φοβόμαστε, αγαπάμε τα παιδιά και την οικογένεια μας -αυτά δεν αλλάζουν. Άρα, όταν μελετάμε τις συμπεριφορές των ανθρώπων στις παλαιότερες εποχές καταλαβαίνουμε τι θα κάνουν και σήμερα».

Έπειτα, τόνισε πως έχει διαβάσει περισσότερα από 1.000 βιβλία για τον Μέγα Αλέξανδρο, από το μεγαλείο του οποίου διαδέχθηκε αρκετά αργότερα η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Είπε ακόμη πως κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι η Ρώμη, που ήταν ένα μικρό χωριό στην Ιταλία, κατέκτησε όλο τον αρχαίο κόσμο και σημείωσε πως «ο πρώτος στους αρχαίους χρόνους που κατάλαβε πόσο σημαντικό ήταν αυτό, ήταν ο Πολύβιος από τη Μεγαλόπολη».

«Ένας από τους λόγους που έγινα Δεξιός ήταν η πειθαρχία, κάτι που είχε η Ρώμη», ανέφερε στη συνέχεια, προσθέτοντας: «Σήμερα, στην Ελλάδα, την πειθαρχία την θεωρούμε φασισμό και καταπίεση».

Παρών στη βιβλιοπαρουσίαση ο Άλμπερτ Μπουρλά, στον οποίο ο υπουργός Υγείας έκανε ιδιαίτερη αναφορά: «Εάν δεν είχε πειθαρχία, δεν θα έφτανε από τη Θεσσαλονίκη, στην κορυφή του παγκόσμιου κολοσσού της Pfizer».

Στη συνέχεια είπε πώς η Ελλάδα ζει σε μια εποχή απορρύθμισης, όπως η Ρώμη στον 2ο αιώνα μ.Χ. μέχρι τη νέα αναγέννησή της. «Στην Ελλάδα έχουν θεοποιήσει τη διαμαρτυρία», είπε σχετικά ο υπουργός και συμπλήρωσε:

«Σήμερα, αγρότες κάνουν μπλόκα και λένε δεν θα δω τον πρωθυπουργό γιατί δεν γουστάρω ή γιατί δεν καταργούμε το ευρωπαϊκό χρηματιστήριο ενέργειας (που είναι ευρωπαϊκός κανονισμός) ή γιατί περνάμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Και λέει ο κόσμος, έχουν δίκιο οι αγρότες. Στη σύγχρονη Ελλάδα της παρακμής έχουμε θεοποιήσει τη διαμαρτυρία. Όποιος διαμαρτύρεται έχει δίκιο».

Ανέφερε όμως ότι αυτό είναι το ανάποδο από την εποχή της ακμής της Ρώμης.

Τόνισε επίσης πως «εμείς είμαστε όπως ήταν η Ρώμη τότε. Είμαστε Δύση. Κάτι που κατάλαβε και είπε κάποτε ο αείμνηστος εθνάρχης, Κωνσταντίνος Καραμανλής».

Το «παρών» στην παρουσίαση του βιβλίου του υπουργού έδωσε μεταξύ άλλων και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης. «Ήθελα να προλάβω να μιλήσουμε», είπε στον δήμαρχο ο υπουργός και πέρασε στην αίθουσα όπου τον περίμενε ο κόσμος.

Παρόντες επίσης ήταν ο αντιπεριφερειάρχης Μητροπολίτης Ενότητας Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κούβελας, Στράτος Σιμόπουλος, Θεόδωρος Καράογλου, Διαμαντής Γκολιδάκης, Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, ο υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, ο δήμαρχος Χαλκηδόνας, Σταύρος Αναγνωστόπουλος, ο πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Αναστασιάδης, κ.ά..

Η ομιλία του υπουργού κράτησε σχεδόν μιάμιση ώρα και έπειτα ο ίδιος αφιέρωσε αρκετό χρόνο στον κόσμο με τον οποίον αντάλλαξε ευχές και υπέγραψε τα βιβλία του.

Νωρίτερα, στις δηλώσεις του ο υπουργός σε ανέφερε σχέση με τον τομέα της υγείας ότι «όλα πάνε καλά και προχωράνε εντός χρονοδιαγράμματος. Όσα διαβάζετε ότι δήθεν απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι παραμύθια. Στο τέλος του ‘26 θα έχουμε παραδώσει όλα μας τα έργα και, εδώ, στη Θεσσαλονίκη -μεταξύ άλλων πολλών έργων- το Κέντρο Ανοσοθεραπείας που το θεωρώ σπουδαίο έργο για την πόλη αυτή».

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Στο νέο του βιβλίο, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης παρουσιάζει τη διαδρομή της Ρώμης: από μια μικρή κοινότητα στις όχθες του Τίβερη έως την κορύφωση της ισχύος της και από εκεί στη σταδιακή της παρακμή.

Η αφήγηση ακολουθεί τα γεγονότα που καθόρισαν την πορεία της Μεσογείου, φωτίζοντας τις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες μιας αυτοκρατορίας που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις της ύστερης αρχαιότητας, στην ενίσχυση της ελληνικής παιδείας και στις θεσμικές μεταβολές που οδηγούν στη διαμόρφωση της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δηλαδή του κόσμου που αργότερα θα ονομαστεί Βυζάντιο.

Η αφήγηση παρουσιάζει τις εξελίξεις που θα καθορίσουν τη γέννηση του βυζαντινού κόσμου, χωρίς υπερβολές ή δραματοποίηση, αλλά με έμφαση στην ιστορική συνέχεια.