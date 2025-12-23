Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τη δράση της συμμορίας των «τιμωρών» – Πώς παγίδευαν τα θύματά τους

Δικογραφία σχηματίστηκε για τα 9 άτομα, ηλικίας 16 έως 19 ετών, για τις επιθέσεις στο άλσος Μετεώρων, στη Θεσσαλονίκη. Επτά αγόρια και δύο κορίτσια λειτουργούσαν ως «αυτόκλητοι τιμωροί». Κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, ληστεία και σωματικές βλάβες.

Τα μέλη της συμμορίας με πρόσχημα ερωτικά ραντεβού με ανήλικες, παγίδευαν άνδρες σε ερημική περιοχή και λήστευαν τα θύματά τους. Ως μέλη της συμμορίας κατηγορούνται εννέα άτομα εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι ανήλικοι.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, πρόκειται για επτά αγόρια και δύο κορίτσια, όλοι κάτοικοι Μετεώρων και Νεάπολης. Τα τέσσερα αγόρια είναι 16 και 17 χρονών, δύο 17χρονες κοπέλες, ενώ κατηγορείται ακόμη ένας 18χρονος και δύο 19χρονοι που φέρονται ως αρχηγός και υπαρχηγός της συμμορίας.

Οι δύο 17χρονες είχαν τον ρόλο να προσελκύουν μέσω social τα θύματα στο Άλσος Μετεώρων για να τους παγιδεύσουν τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας και να τους ληστέψουν.

Πέντε περιπτώσεις εξιχνιάστηκαν από το Νοέμβριο του 2025, στις 17, 24, 28 και 30 Νοεμβρίου. Μάλιστα η συμμορία προσπαθούσε να πείσει ότι είναι «τιμωροί παιδεραστών» αναρτώντας αφίσες με πρόσωπα ανδρών που έγραφαν «παιδεραστές». Σε μια περίπτωση τα μέλη της σπείρας όχι μόνο ξυλοκόπησαν το θύμα τους, αλλά το υποχρέωσαν να γδυθεί και μάλιστα βιντεοσκόπησαν τη σκηνή.

Σε άλλη περίπτωση ένας 27χρονος είχε πέσει θύμα της συμμορίας, αλλά τελικά συνελήφθη όταν κατήγγειλε την επίθεση και τη ληστεία, σύμφωνα με το ERTNews. Τότε είπε στους αστυνομικούς ότι έκλεισε το ραντεβού μέσω social με κοπέλα, αλλά τελικά συνελήφθη για το αδίκημα της προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους, επειδή ήταν με μια από τα δύο κορίτσια που τον παγίδευσαν, η οποία ήταν ανήλικη. Στη δίκη που ακολούθησε ο 27χρονος αθωώθηκε.

Τα πέντε αγόρια έχουν απασχολήσει παλιότερα για υποθέσεις ναρκωτικών, σωματικών βλαβών και αθλητικής νομοθεσίας.