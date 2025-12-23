Άγιος έρωτας: Ένας τρομερός σεισμός καταστρέφει τα πάντα στη Στέρνα, απόψε στις 21:00

Συγκλονίζει το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Η Χλόη πληροφορείται τον θάνατο της Πετρούλας και τρέχει πίσω στον πατέρα Νικόλαο. Παράλληλα, ο Κλεάνθης μεταφέρει τον Γιάννο, την Πόπη και την μικρή Ελευθερία στη Στέρνα, προκειμένου να παραδώσει το αντρόγυνο στη χωροφυλακή.

Η Χριστίνα οδηγείται ξανά στη φυλακή μετά την ομολογία της για τον φόνο της Κατρίν.

Ο Νικηφόρος επισκέπτεται την Αγγέλα στη φυλακή για να την ενημερώσει για τον θάνατο της Νότας, και καλείται στο νοσοκομείο, καθώς ο Λούης συνήλθε και αποφάσισε να κατονομάσει τους συνεργούς του.

Την ίδια στιγμή, σπάνε τα «νερά» της Ρίτας και η διαδικασία της γέννας ξεκινά. Οι δεσμοφύλακες δεν φέρνουν γιατρό και η Χριστίνα καλείται να τη βοηθήσει να γεννήσει. Στην εκκλησία, ο πατέρας Νικόλαος και η Χλόη συναντούν επιτέλους τη μικρή Ελευθερία, αλλά ξαφνικά ένας καταστροφικός σεισμός χτυπά, προκαλώντας αλυσιδωτές συνέπειες.

Η πόλη σείεται: ξενοδοχείο, σπίτια, μαγαζιά, δρόμοι βυθίζονται στο χάος…

Δείτε το trailer

Δείτε αποσπάσματα