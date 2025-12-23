Άγιος έρωτας: Ένας τρομερός σεισμός καταστρέφει τα πάντα στη Στέρνα, απόψε στις 21:00

Νάντια Ρηγάτου

Media

Συγκλονίζει το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Η Χλόη πληροφορείται τον θάνατο της Πετρούλας και τρέχει πίσω στον πατέρα Νικόλαο. Παράλληλα, ο Κλεάνθης μεταφέρει τον Γιάννο, την Πόπη και την μικρή Ελευθερία στη Στέρνα, προκειμένου να παραδώσει το αντρόγυνο στη χωροφυλακή.

Η Χριστίνα οδηγείται ξανά στη φυλακή μετά την ομολογία της για τον φόνο της Κατρίν.

Ο Νικηφόρος επισκέπτεται την Αγγέλα στη φυλακή για να την ενημερώσει για τον θάνατο της Νότας, και καλείται στο νοσοκομείο, καθώς ο Λούης συνήλθε και αποφάσισε να κατονομάσει τους συνεργούς του.

Την ίδια στιγμή, σπάνε τα «νερά» της Ρίτας και η διαδικασία της γέννας ξεκινά. Οι δεσμοφύλακες δεν φέρνουν γιατρό και η Χριστίνα καλείται να τη βοηθήσει να γεννήσει. Στην εκκλησία, ο πατέρας Νικόλαος και η Χλόη συναντούν επιτέλους τη μικρή Ελευθερία, αλλά ξαφνικά ένας καταστροφικός σεισμός χτυπά, προκαλώντας αλυσιδωτές συνέπειες.

Η πόλη σείεται: ξενοδοχείο, σπίτια, μαγαζιά, δρόμοι βυθίζονται στο χάος… 

 Δείτε το trailer

 Δείτε αποσπάσματα

 

 

20:55 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Porto Leone: Ο Γρηγόρης φεύγει από το σπίτι

Aπόψε το καθηλωτικό τελευταίο επεισόδιο του 2025 της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά μ...
19:15 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Να μ’ αγαπάς: Η Φωτεινή πυροβολεί τον Ορφέα, απόψε στις 20:00

Η Νικαίτη επιστρέφει στο σπίτι των Καλλιγά και η Σοφία απειλεί τον Θεόφιλο στο νέο επεισόδιο τ...
17:59 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά: Απόψε στις 21:00 στο Mega το αναμενόμενο Reunion 

Το πλέον αναμενόμενο και νοσταλγικό Reunion της ελληνικής τηλεόρασης, το «Στο Παρά Πέντε – 20 ...
17:38 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Ο σεισμός σπέρνει το θάνατο στη Στέρνα

Μετά τον καταστροφικό σεισμό που χτυπά τη Στέρνα, τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο στη σειρά &#...
