Έξοδος για τα Χριστούγεννα: Περισσότερα από 42.000 οχήματα έφυγαν από τις εθνικές οδούς – Τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής

Μετ’ εμποδίων πραγματοποιείται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων από την Αθήνα προς την Περιφέρεια, για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται μέσω της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, όπου έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων. Στο ύψος του Σχηματαρίου τα οχήματα παραμένουν ακινητοποιημένα για αρκετή ώρα. Οι αγρότες και η Τροχαία βρίσκονται σε συνεννοήσεις προκειμένου να δοθούν στην κυκλοφορία επιπλέον λωρίδες και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα 21.112 οχήματα έχουν φύγει από την εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου και 21.780 από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Προβλήματα θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί και εντός της Αττικής, και συγκεκριμένα στην άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού όπως και σε δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.