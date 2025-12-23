Έξοδος για τα Χριστούγεννα: Περισσότερα από 42.000 οχήματα έφυγαν από τις εθνικές οδούς – Τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής

  • Μετ’ εμποδίων πραγματοποιείται η έξοδος των εκδρομέων από την Αθήνα για τα Χριστούγεννα, με σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων.
  • Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής, πάνω από 42.000 οχήματα έχουν φύγει από τις εθνικές οδούς Αθηνών-Κορίνθου και Αθηνών-Λαμίας από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
  • Προβλήματα στην κυκλοφορία θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί και εντός της Αττικής, και συγκεκριμένα στην άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, όπως και σε δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Μετ’ εμποδίων πραγματοποιείται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων από την Αθήνα προς την Περιφέρεια, για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται μέσω της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, όπου έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων. Στο ύψος του Σχηματαρίου τα οχήματα παραμένουν ακινητοποιημένα για αρκετή ώρα. Οι αγρότες και η Τροχαία βρίσκονται σε συνεννοήσεις προκειμένου να δοθούν στην κυκλοφορία επιπλέον λωρίδες και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα 21.112 οχήματα έχουν φύγει από την εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου και 21.780 από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Προβλήματα θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί και εντός της Αττικής, και συγκεκριμένα στην άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού όπως και σε δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

