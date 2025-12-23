Έπσταϊν: Η αναφορά στον Τραμπ σε κάρτα προς τον καταδικασμένο παιδεραστή Λάρι Νάσαρ

Φωτογραφία: AP

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα την εικόνα μιας κάρτας, στην οποία γίνεται αναφορά στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η κάρτα, που φέρεται ότι την έγραψε ο Τζέφρι Έπσταϊν, απευθυνόταν στον Λάρι Νάσαρ, τον γιατρό που εκτίει ισόβια κάθειρξη για την σεξουαλική κακοποίηση εκατοντάδων κοριτσιών.

Το πρακτορείο Reuters σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να διαπιστώσει εάν η κάρτα είναι αυθεντική.

Η σφραγίδα ταχυδρομείου στον φάκελο είναι της Βιρτζίνια και όχι της Νέας Υόρκης – όπου κρατείτο ο Έπσταϊν– και υποδηλώνει ότι ο φάκελος διεκπεραιώθηκε τρεις ημέρες μετά τον θάνατο του χρηματιστή, τον Αύγουστο του 2019. Η διεύθυνση αποστολέα στον φάκελο είναι γραμμένη λάθος και δεν περιλαμβάνει τον αριθμό κρατουμένου, όπως απαιτείται από την Υπηρεσία Φυλακών.

Η κάρτα δείχνει έναν άνδρα και μία γυναίκα που κάθονται αντικριστά σε ένα τραπέζι, με ενωμένα τα χέρια τους. Στο χειρόγραφο σημείωμα αναφέρεται ότι «ο πρόεδρός μας συμμερίζεται επίσης την αγάπη μας για τα νεαρά, ελκυστικά κορίτσια».

O φάκελος που απευθύνεται στον Λάρι Νάσαρ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης και ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε ένα αίτημα να σχολιάσουν την κάρτα. Στα έγγραφα που έχει δώσει μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης για την υπόθεση του Έπσταϊν δεν υπάρχει κανένας ισχυρισμός ότι ο Τραμπ διέπραξε κάποιο αδίκημα.

Δύο πρώην δικηγόροι του Νάσαρ, η Σάνον Σμιθ και ο Μάθιου Νιούμπεργκ, δεν έκαναν κάποιο σχόλιο.

Η χειρόγραφη κάρτα περιήλθε στην κατοχή της κυβέρνησης όταν επεστράφη στην ομοσπονδιακή φυλακή της Νέας Υόρκης ως «ανεπίδοτη», μετά τον θάνατο του Έπσταϊν, που αποδόθηκε σε αυτοκτονία. Ένα άλλο έγγραφο, που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση, δείχνει ότι το FBI ζήτησε να γίνει γραφολογική ανάλυση για να καθοριστεί εάν την είχε γράψει ο Έπσταϊν. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης –εάν έγινε ποτέ– δεν ήταν διαθέσιμα.

Η επιστολή γραμμένη που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Νωρίτερα το υπουργείο Δικαιοσύνης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υποστήριξε ότι «ορισμένα από αυτά τα έγγραφα περιέχουν αναληθείς ισχυρισμούς, για λόγους εντυπωσιασμού, κατά του προέδρου Τραμπ (…) Για να είμαστε σαφείς: οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς».

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται σε ποια έγγραφα αναφέρεται το υπουργείο.

Το 2023 το πρακτορείο Associated Press μετέδωσε ότι μια κάρτα που είχε στείλει ο Έπσταϊν στον Νάσαρ επιστράφηκε στη φυλακή της Νέας Υόρκης, μετά τον θάνατο του πρώτου. Δεν είναι σαφές εάν οι δύο άνδρες είχαν κάποια σχέση μεταξύ τους στο παρελθόν.

Ο Νάσαρ, που ήταν γιατρός της Ολυμπιακής ομάδας ενόργανης γυμναστικής επί 18 χρόνια, καταδικάστηκε το 2017 σε κάθειρξη 60 ετών για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και το 2018 σε άλλα 300 χρόνια, για την κακοποίηση νεαρών αθλητριών που είχε υπό την επίβλεψή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

