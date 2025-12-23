Έπσταϊν: Οι νέες αποκαλύψεις που «καίνε» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου – Το email από το Μπαλμόραλ στη Μάξγουελ για να βρει «ακατάλληλους φίλους»

Νέο κύμα αποκαλύψεων προκαλεί αναταράξεις στις ΗΠΑ και τη Βρετανία, καθώς το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) έδωσε στη δημοσιότητα χιλιάδες επιπλέον έγγραφα από τον φάκελο Τζέφρι Έπσταϊν, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο πρόσωπα, σχέσεις και μαρτυρίες που συνδέονται με μία από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων των τελευταίων δεκαετιών.

Την Τρίτη, το DOJ δημοσίευσε περισσότερα από 11.000 νέα αρχεία του φακέλου που αφορά τον Έπσταϊν, στη μεγαλύτερη έως σήμερα δημοσιοποίηση υλικού.

Η κίνηση αυτή εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση Τραμπ, λίγες ημέρες μετά τη μη τήρηση της προθεσμίας που όριζε ο νόμος Epstein Files Transparency Act, ο οποίος υποχρέωνε το υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα έως τις 19 Δεκεμβρίου όλα τα έγγραφα που αφορούν τον Έπσταϊν και τη συνεργό του, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Το DOJ είχε αναφέρει ότι, λόγω του τεράστιου όγκου του υλικού, η δημοσιοποίηση θα γινόταν σταδιακά, ώστε να αφαιρεθούν πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση επιζώντων θυμάτων.

Το email από το Μπαλμόραλ

Ανάμεσα στα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν περιλαμβάνονται emails που ρίχνουν νέο φως στον στενό κύκλο του καταδικασμένου σεξουαλικού θηρευτή.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη στη Γκισλέιν Μάξγουελ από αποστολέα που εμφανίζεται να γράφει από το Μπαλμόραλ μκαι υπογράφει ως «A xxx».

Στο email, ο αποστολέας ρωτά τη Μάξγουελ αν έχει «βρει κάποιους νέους ακατάλληλους φίλους» για να «περάσουν καλά», όπως αποκαλύπτουν τα αρχεία.

Τα έγγραφα, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή, περιλαμβάνουν επίσης φωτογραφία του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, πρώην πρίγκιπα Άντριου, ενώ έχει ξαπλώσει πάνω σε πέντε γυναίκες.

Δεν δόθηκαν πληροφορίες για τον χρόνο και τον τόπο λήψης της εικόνας, ωστόσο η Mail on Sunday αποκάλυψε ότι πρόκειται για σκηνή από πάρτι που διοργάνωσε ο Άντριου για τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ στο Σάντρινγχαμ στις αρχές Δεκεμβρίου του 2000, με αφορμή τα 39α γενέθλια της Μάξγουελ.

Στις τελευταίες αποκαλύψεις περιλαμβάνεται αλληλογραφία μεταξύ της Μάξγουελ και ενός προσώπου που αναφέρεται ως «The Invisible Man» (Ο αόρατος άνθρωπος), με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Τον Αύγουστο του 2001, ο άνδρας που υπογράφει ως «A xxx» γράφει στη Μάξγουελ: «Είμαι εδώ πάνω στο Balmoral Summer Camp για τη βασιλική οικογένεια».

Αναφέρει ότι είναι «εντελώς εξαντλημένος» και τη ρωτά πώς είναι, πριν συνεχίσει: «Πώς είναι το Λος Άντζελες; Έχεις βρει για μένα κάποιους νέους ακατάλληλους φίλους; Πες μου πότε έρχεσαι, καθώς είμαι ελεύθερος από τις 25 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου και θέλω να πάω κάπου ζεστά και ηλιόλουστα με διασκεδαστικούς ανθρώπους, πριν βάλω το κεφάλι κάτω και επιστρέψω στη δουλειά το φθινόπωρο».

Το μήνυμα κλείνει με τη φράση: «Κάθε ιδέα ευπρόσδεκτη! Τα λέμε, A xxx».

Λίγες ημέρες αργότερα, η Μάξγουελ απαντά: «Λυπάμαι που σε απογοητεύω, αλλά η αλήθεια πρέπει να ειπωθεί. Έχω καταφέρει να βρω μόνο κατάλληλους φίλους», υπογράφοντας «Φιλιά, Gx».

Στις 18 Αυγούστου, ο αποστολέας απαντά με μία λέξη: «Συντετριμμένος!», προσθέτοντας ότι έχασε τον προσωπικό του υπηρέτη εκείνη την εβδομάδα.

«Ήταν μαζί μου από τότε που ήμουν δύο ετών», αναφέρει το μήνυμα.

«Είμαι λίγο αποσταθεροποιημένος, καθώς όχι μόνο το γραφείο μου αναδιοργανώθηκε, αλλά αποχώρησα και από το Βασιλικό Ναυτικό, και τώρα όλη μου η ζωή είναι σε αναταραχή, αφού δεν έχω κανέναν να με φροντίζει. Ήταν πραγματικός βράχος και σχεδόν μέλος της οικογένειας», εξηγεί.

Συνεχίζει λέγοντας: «Αν έχεις καλές ιδέες για το πώς να επανέλθει το μυαλό μου σε ισορροπία, θα εκτιμούσα συμβουλές. Τα λέμε πολύ σύντομα… ελπίζω, αν έρχεσαι. A xxx».

Το FBI ήθελε να μιλήσει με τον Άντριου

Στα νέα έγγραφα περιλαμβάνεται επίσης ένα επίσημο αίτημα των αμερικανικών αρχών προς το Ηνωμένο Βασίλειο να «υποχρεωθεί» ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη σχέση του με τον Έπσταϊν και τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα μεγιστάνα της μόδας Πίτερ Νάιγκαρντ.

Το έγγραφο, με ημερομηνία 3 Απριλίου 2020, ζητούσε τη διευκόλυνση συνέντευξης του τότε δούκα της Υόρκης από πράκτορες του FBI και ανέφερε ότι υπάρχει «απόδειξη ότι ο πρίγκιπας Άντριου ενεπλάκη σε σεξουαλική συμπεριφορά που αφορά ένα από τα θύματα του Έπσταϊν».

Στην περίπτωση άρνησης εθελοντικής κατάθεσης, το έγγραφο ανέφερε ότι «οι αμερικανικές αρχές ζητούν από τις βρετανικές αρχές να διεξαγάγουν υποχρεωτική εξέταση του μάρτυρα υπό όρκο».

Το κείμενο σημειώνει ότι ο Άντριου ζητείται για ανάκριση σε δύο ποινικές έρευνες και ότι «η έρευνα έως σήμερα έχει αποκαλύψει ότι ο πρίγκιπας Άντριου μπορεί να υπήρξε μάρτυρας και/ή συμμετέχων σε ορισμένα γεγονότα που σχετίζονται με την εν εξελίξει έρευνα».

Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «ένα θύμα έχει καταγγείλει ότι η Μάξγουελ τη σύστησε στον πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος, σύμφωνα με το θύμα, ήταν παρών σε ορισμένες από τις επαφές της με τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ».

Επιπλέον, «αποδεικτικά έγγραφα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας υποδηλώνουν ότι ο πρίγκιπας Άντριου γνώριζε πως η Μάξγουελ στρατολογούσε γυναίκες για σεξουαλικές πράξεις με τον Έπσταϊν και άλλους άνδρες», ενώ προστίθεται ότι «υπάρχουν στοιχεία ότι ο πρίγκιπας Άντριου ενεπλάκη σε σεξουαλική συμπεριφορά με ένα από τα θύματα του Έπσταϊν».

Οι αρχές διευκρινίζουν ότι ο Άντριου θα εξεταζόταν ως μάρτυρας και όχι ως ύποπτος, σημειώνοντας ότι «ο πρίγκιπας Άντριου δεν αποτελεί προς το παρόν στόχο της έρευνας και οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν έως σήμερα συγκεντρώσει αποδείξεις ότι έχει διαπράξει οποιοδήποτε έγκλημα βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας».

Όσον αφορά την έρευνα για τον Πίτερ Νάιγκαρντ, το έγγραφο αναφέρει ότι ο Άντριου επισκέφθηκε το ιδιωτικό θέρετρο του επιχειρηματία στις Μπαχάμες, γνωστό ως Nygard Cay, σημειώνοντας ότι «τουλάχιστον σε μία περίπτωση, ο πρίγκιπας Άντριου ταξίδεψε στο Nygard Cay, τοποθεσία όπου πιστεύεται ότι ο Νάιγκαρντ διακινούσε ανήλικα και ενήλικα θύματα».

Οι αρχές ζητούν να τον ανακρίνουν για τις επισκέψεις του και τις γνώσεις του σχετικά με τον Νάιγκαρντ, διευκρινίζοντας και πάλι ότι δεν αποτελεί στόχο της έρευνας.

Ο Τραμπ στα αρχεία πτήσεων Έπσταϊν

Ανάμεσα στα έγγραφα περιλαμβάνεται και email που αναφέρει ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ ταξίδεψε με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Έπσταϊν πολλές περισσότερες φορές απ’ ό,τι είχε αναφερθεί προηγουμένως (ή απ’ ό,τι γνωρίζαμε)».

Το email, με ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 2020, αναφέρει ότι «καταγράφεται ως επιβάτης σε τουλάχιστον οκτώ πτήσεις μεταξύ 1993 και 1996, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον τεσσάρων πτήσεων στις οποίες ήταν παρούσα και η Μάξγουελ».

Προστίθεται ότι «αναφέρεται πως ταξίδεψε, μεταξύ άλλων και κατά καιρούς, με τη Μάρλα Μέιπλς, την κόρη του Τίφανι και τον γιο του Έρικ», ενώ σε μία πτήση του 1993 «ο ίδιος και ο Έπσταϊν είναι οι μόνοι δύο καταγεγραμμένοι επιβάτες».

Σε άλλη πτήση, «οι μόνοι τρεις επιβάτες είναι ο Έπσταϊν, ο Τραμπ» και ένα άτομο «20 ετών», με το όνομα να έχει αφαιρεθεί. Σε δύο ακόμη πτήσεις, «δύο από τους επιβάτες, αντίστοιχα, ήταν γυναίκες που θα μπορούσαν να είναι πιθανοί μάρτυρες σε υπόθεση της Μάξγουελ».

Ο Τραμπ υπήρξε φίλος του Έπσταϊν επί σειρά ετών, ωστόσο έχει δηλώσει ότι οι σχέσεις τους διακόπηκαν περίπου το 2004, χρόνια πριν από την πρώτη σύλληψη του Έπσταϊν, και έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε εμπλοκή του στα εγκλήματα, με τις αναφορές στις πτήσεις να μην συνιστούν από μόνες τους απόδειξη παραβατικής συμπεριφοράς.