Ευρωκοινοβούλιο: Έβγαλε ταυτότητα στον… Άγιο Βασίλη – Εξηγεί με χιουμοριστικό τρόπο τα οφέλη της Σένγκεν

  • Με μια εορταστική ανάρτηση στα social media, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέλεξε να εξηγήσει με χιούμορ πώς ο Άγιος Βασίλης καταφέρνει να παραδίδει τόσο γρήγορα τα δώρα του σε ολόκληρη την Ευρώπη, συνδέοντας το ταξίδι του με βασικές ευρωπαϊκές πολιτικές.
  • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαντά ότι η ταχύτητα οφείλεται «στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ και στη Σένγκεν». Χωρίς τελωνειακούς ελέγχους, το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη «κινείται ομαλά από τη μία στάση στην άλλη: χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς γραφειοκρατία».
  • Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ιρλανδία τόνισε επίσης ότι «χάρη στη Σένγκεν, ο Άγιος Βασίλης δεν χρειάζεται καν έλεγχο διαβατηρίων». Προσθέτει ότι «η τελωνειακή ένωση της ΕΕ κρατά τη ροή των δώρων εξίσου ομαλή».
Ευρωκοινοβούλιο: Έβγαλε ταυτότητα στον… Άγιο Βασίλη – Εξηγεί με χιουμοριστικό τρόπο τα οφέλη της Σένγκεν
Πηγή: Χ / @Europarl_EN

Με μια εορταστική ανάρτηση στα social media, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέλεξε να εξηγήσει με χιούμορ πώς ο Άγιος Βασίλης καταφέρνει να παραδίδει τόσο γρήγορα τα δώρα του σε ολόκληρη την Ευρώπη, συνδέοντας το ταξίδι του… με βασικές πολιτικές της ΕΕ.

Στην «ταυτότητα» του Άγιου Βασίλη αναγράφεται πως είναι «διανομέας χαράς και δώρων», ενώ το καταχωρημένο όχημά του είναι ένα «έλκηθρο με μηδενικούς ρύπους» και δύναμη «9 ταράνδων».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γράφει: «Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς ο Άγιος Βασίλης παραδίδει τα δώρα τόσο γρήγορα σε όλη την Ευρώπη;», για να απαντήσει ότι αυτό οφείλεται «στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ και στη Σένγκεν».

Όπως σημειώνει, «χωρίς τελωνειακούς ελέγχους μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη κινείται ομαλά από τη μία στάση στην άλλη: χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς γραφειοκρατία».


Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ιρλανδία με ανάρτησή του στο Facebook, επισημαίνοντας ότι «χάρη στη Σένγκεν, ο Άγιος Βασίλης δεν χρειάζεται καν έλεγχο διαβατηρίων καθώς διασχίζει τα σύνορα. Και η τελωνειακή ένωση της ΕΕ κρατά τη ροή των δώρων εξίσου ομαλή».

Η ανάρτηση κλείνει με ευχές, σημειώνοντας: «Είθε τα εορταστικά σας ταξίδια και οι τελευταίες προετοιμασίες να είναι τόσο απρόσκοπτες όσο το ταξίδι του Άγιου Βασίλη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

