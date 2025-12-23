Τουρκία: Αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 27% από την 1η Ιανουαρίου – Αντιδράσεις από τους συνδικαλιστές

Σύνοψη από το

  • Η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά 27% από την 1η Ιανουαρίου 2026, φτάνοντας τις 28.075 τουρκικές λίρες ή 556 ευρώ.
  • Έντονη ήταν η αντίδραση του προέδρου της Türk-İş, Εργκούν Αταλάι, ο οποίος τόνισε πως «Δεν καλύπτει τα αιτήματά μας, είναι απαράδεκτο».
  • Ο υπουργός Εργασίας, Βεντάτ Ισιχάν, δήλωσε ότι «Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε την αγοραστική δύναμη των πολιτών μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους». Σχεδόν 11,2 εκατομμύρια εργαζόμενοι αμείβονταν με τον κατώτατο μισθό το 2024.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Να αυξήσει κατά 27% τον κατώτατο μισθό από την 1η Ιανουαρίου 2026, αποφάσισε η τουρκική κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εργασίας της Τουρκίας, Βεντάτ Ισιχάν. Ο κατώτατος μισθός θα ανέρχεται σε 28.075 τουρκικές λίρες, δηλαδή 556 ευρώ.

«Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε την αγοραστική δύναμη των πολιτών μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους. Δεν είμαστε λαϊκιστές. Ουδέποτε λάβαμε σοβαρά υπόψη τις λαϊκιστικές προσεγγίσεις της αντιπολίτευσης», δήλωσε ο Ισιχάν.

Έντονη ήταν η αντίδραση του Εργκούν Αταλάι, προέδρου της Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) – της κύριας συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας στην Τουρκία – για το ποσό που ανακοινώθηκε. «Δεν καλύπτει τα αιτήματά μας, είναι απαράδεκτο», τόνισε.

Το 2024, σχεδόν 11,2 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Τουρκία αμείβονταν με τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

