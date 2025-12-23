Σίβερτ Μπάκεν: Νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου εντοπίστηκε ο Νορβηγός πρωταθλητής Ευρώπης στο δίαθλο

  • Νέο πένθος στον χώρο του αθλητισμού, καθώς βρέθηκε νεκρός στο ξενοδοχείο όπου διέμενε στην Ιταλία ο Νορβηγός αθλητής του διάθλου Σίβερτ Μπάκεν, στην ηλικία των 27 ετών. Το άψυχο σώμα του αθλητή βρέθηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Τρεντίνο.
  • Ο Μπάκεν, τέσσερις φορές πρωταθλητής Ευρώπης, είχε διακόψει την καριέρα του λόγω μυοκαρδίτιδας αλλά είχε επιστρέψει στον αγωνιστικό αθλητισμό τον Νοέμβριο του 2024.
  • Η Διεθνής Ένωση Διάθλου (IBU) εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη της για τον ξαφνικό θάνατο, με τον πρόεδρό της να δηλώνει σοκαρισμένη την αθλητική κοινότητα. Η αιτία θανάτου του διαθλητή δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Πένθος στον χώρο του αθλητισμού, καθώς βρέθηκε νεκρός στο ξενοδοχείο όπου διέμενε στην Ιταλία,ο Νορβηγός αθλητής του διάθλου Σίβερτ Μπάκεν, σε ηλικία 27 ετών.

Το άψυχο σώμα του αθλητή εντοπίστηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Τρεντίνο, στο πέρασμα Λαβάζε, όπου βρισκόταν με συμπαίκτες του από την εθνική ομάδα και εν αναμονή της επανέναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Ιανουάριο.

Η Διεθνής Ένωση Διάθλου (IBU) εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη της για τον ξαφνικό θάνατο του αθλητή. Ο πρόεδρος της IBU, Όλε Ντάλιν, δήλωσε ότι η αθλητική κοινότητα είναι σοκαρισμένη από την τραγική είδηση. Σημείωσε ότι η επιστροφή του Μπάκεν στο δίαθλο έπειτα από μια δύσκολη περίοδο αποτελεί πηγή χαράς και ένα εμπνευσμένο παράδειγμα ανθεκτικότητας για όλους τους οπαδούς του διάθλου.

Ο Μπάκεν έχει αγωνιστεί σε 31 αγώνες του IBU Cup, αναδεικνύοντάς τον τέσσερις φορές πρωταθλητή Ευρώπης. Τη σεζόν 2021/22, κέρδισε τη μικρή Κρυστάλλινη Σφαίρα στη μαζική εκκίνηση, κερδίζοντας τον τελευταίο αγώνα της σεζόν στο Όσλο.

Όμως, ο αθλητής διαγνώστηκε με μυοκαρδίτιδα, η οποία τον ανάγκασε να διακόψει την καριέρα του. Επέστρεψε στον αγωνιστικό αθλητισμό τον Νοέμβριο του 2024, σύμφωνα με το ESPN.

Η αιτία θανάτου του διαθλητή δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

