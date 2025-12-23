Ισπανία: Δύο Γερμανοί δολοφονήθηκαν όταν προσπάθησαν να διώξουν καταληψίες από σαλέ

Σύνοψη από το

  • Δύο Γερμανοί πολίτες δολοφονήθηκαν τη Δευτέρα κοντά στο Έλτσε, στη νοτιοανατολική Ισπανία, κατά τη διάρκεια ενός καβγά που πήρε διαστάσεις.
  • Τα θύματα προσπάθησαν να διώξουν τους δύο υπόπτους από ένα σαλέ που είχαν καταλάβει, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει καυγάς μεταξύ τους.
  • Η Χωροφυλακή του Αλικάντε προχώρησε στη σύλληψη δύο υπόπτων, οι οποίοι είχαν ταμπουρωθεί στο σαλέ και παραδόθηκαν μετά από διαπραγματεύσεις.
Δύο Γερμανοί πολίτες δολοφονήθηκαν τη Δευτέρα κοντά στο Έλτσε, στη νοτιοανατολική Ισπανία, κατά τη διάρκεια ενός καβγά που πήρε διαστάσεις, ενώ η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο υπόπτων, μεταδίδουν τα ισπανικά Μέσα Ενημέρωσης.

«Αναφορικά με τη διπλή ανθρωποκτονία που διαπράχθηκε χθες Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου, γύρω στις 18.00, σε μια αγροτική περιοχή κοντά στο Έλτσε, η Χωροφυλακή του Αλικάντε επιβεβαιώνει ότι συνελήφθησαν σήμερα δύο ύποπτοι» ανακοίνωσαν οι αστυνομικές Αρχές.

Η Χωροφυλακή αρνήθηκε να διευκρινίσει τι εθνικότητας είναι τα θύματα και οι συλληφθέντες.

Σύμφωνα ωστόσο με την εφημερίδα El Pais, τα θύματα είναι Γερμανοί και οι δράστες Πολωνοί, που έχουν απασχολήσει τις ισπανικές αρχές και για άλλα αδικήματα στο παρελθόν. Επικαλούμενοι το «απόρρητο» της έρευνας, η Χωροφυλακή δεν επιβεβαίωσε ούτε την ύπαρξη και τρίτου θύματος που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, «έχει τραυματιστεί σοβαρά» και νοσηλεύεται. Η ταυτότητά που παραμένει άγνωστη.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, τα τρία θύματα προσπάθησαν να διώξουν τους δύο υπόπτους από ένα σαλέ που είχαν καταλάβει και ακολούθησε καυγάς μεταξύ τους. Οι δράστες στη συνέχεια ταμπουρώθηκαν στο σπίτι και η αστυνομία διαπραγματεύτηκε μαζί τους, με τη βοήθεια διερμηνέα, πείθοντάς τους να παραδοθούν.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

