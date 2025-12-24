Συνελήφθη ο Ιταλός μαφιόζος Adolfi: Είχε φτιάξει ειδική κρύπτη σε διαμέρισμα στη Νάπολη και έμενε “αόρατος”

Ο Ciro Andolfi όχι μόνο καταζητούνταν από το 2022, αλλά ήταν και στη λίστα του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών με τους 100 πιο επικίνδυνους φυγάδες. Εν τέλει έπεσε στα χέρια των αρχών στην περιοχή Barra στη Νάπολη.

Ο 49χρονος είχε καταδικαστεί σε 8 χρόνια, 3 μήνες και 10 ημέρες φυλάκιση για εγκλήματα, όπως η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση τύπου μαφίας, εκβιασμός με μεθόδους μαφίας και διαφθορά.

Το αξιοσημείωτο είναι πως η σύλληψη του Αντόλφι έγινε στην οδό Giulia Lama, όπου βρέθηκε να κρύβεται σε έναν ειδικά κατασκευασμένο χώρο μέσα σε τοίχο του διαμερίσματός του. Η είσοδος στο καταφύγιο ήταν δυσδιάκριτη, καθώς ο μαφιόζος είχε δημιουργήσει ένα άνοιγμα στον τοίχο, το οποίο ήταν καλυμμένο από ένα καλοριφέρ.

Αυτός ο απλός τρόπος τον είχε βοηθήσει να παραμείνει αόρατος για τρία χρόνια.

Δείτε βίντεο: