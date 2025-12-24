Πλύσιμο πιάτων: Το έξυπνο κόλπο που διευκολύνει την διαδικασία όταν έχετε καλεσμένους στο σπίτι

Σύνοψη από το

  • Ο καθαρισμός της κουζίνας μετά από μια γιορτινή συγκέντρωση στο σπίτι δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η δημιουργός περιεχομένου στο Instagram, @brunchwithbabs, μοιράστηκε ένα έξυπνο κόλπο για να καθαρίσετε τα πάντα γρήγορα.
  • Το κόλπο περιλαμβάνει διαχωρισμό των σκευών σε λεκάνες, μούλιασμα σε ζεστό νερό και προσθήκη φλουδών εσπεριδοειδών και μαγειρικής σόδας. Αυτό βοηθά στην απομάκρυνση του επίμονου λίπους και χαρίζει ευχάριστη μυρωδιά.
  • Το μούλιασμα των πιάτων διευκολύνει σημαντικά το τελικό πλύσιμο, καθώς τα λίπη διαλύονται όσο η γιορτή συνεχίζεται. Ο διαχωρισμός των σκευών σε διαφορετικές λεκάνες επιταχύνει και οργανώνει τη διαδικασία καθαρισμού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταματίνα Στίνη

timeout

Πλύσιμο πιάτων: Το έξυπνο κόλπο που διευκολύνει την διαδικασία όταν έχετε καλεσμένους στο σπίτι
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ο καθαρισμός της κουζίνας μετά από μια γιορτινή συγκέντρωση στο σπίτι δεν είναι εύκολη υπόθεση, ειδικά αν δεν υπάρχει πλυντήριο πιάτων ή αν οι οικοδεσπότες έχουν χρησιμοποιήσει καλά σερβίτσια και πορσελάνες που απαιτούν πλύσιμο στο χέρι. Το τελευταίο πράγμα που θέλετε είναι να βρεθείτε μπροστά σε ένα βουνό από πιάτα με ξεραμένα υπολείμματα φαγητού. Από την άλλη, το να πλένετε πιάτα όσο η γιορτή συνεχίζεται, δεν είναι διασκεδαστικό ούτε για εσάς ούτε για τους καλεσμένους σας.

Πλύσιμο πιάτων: Ειδικός προειδοποιεί να μην χρησιμοποιείτε ποτέ σφουγγάρι – Ο κρυφός κίνδυνος και η εναλλακτική λύση

Το έξυπνο κόλπο που κάνει το πλύσιμο των πιάτων παιχνιδάκι

Η δημιουργός περιεχομένου στο Instagram, @brunchwithbabs, μοιράστηκε ένα έξυπνο κόλπο για να καθαρίσετε τα πάντα γρήγορα και να διασκεδάσετε τις γιορτές.

Τα βήματα για πανεύκολο πλύσιμο:

Ποτήρια: Το απλό κόλπο για να μην θαμπώνουν στο πλύσιμο, σύμφωνα με ειδικό – «Όλα έχουν να κάνουν με το πλυντήριο πιάτων σας»
  • Διαχωρισμός: Η Babs τοποθετεί όλα τα πιάτα σε μια λεκάνη και όλα τα μαχαιροπίρουνα σε μια ξεχωριστή.
  • Μούλιασμα: Γεμίζει τις λεκάνες με ζεστό νερό.
  • Το μυστικό μείγμα: Προσθέτει φλούδες εσπεριδοειδών και λίγη μαγειρική σόδα.

Αφήνοντας τα σκεύη να μουλιάσουν όσο η γιορτή ολοκληρώνεται, το πλύσιμο γίνεται πολύ πιο εύκολο αργότερα, καθώς τα λίπη διαλύονται. Επιπλέον, ο διαχωρισμός των αντικειμένων κάνει τη διαδικασία πιο γρήγορη και οργανωμένη.

Το κόλπο καθαρισμού που μοιράστηκε η Babs είναι πλέον κλασικό. Παρόλο που μπορείτε απλώς να ρίξετε λίγες σταγόνες υγρού πιάτων σε μια λεκάνη με ζεστό νερό, η προσθήκη μαγειρικής σόδας μαζί με φλούδες πορτοκαλιού θα βοηθήσει στην απομάκρυνση του επίμονου λίπους με φυσικό τρόπο. Επιπλέον, τα εσπεριδοειδή χαρίζουν μια ευχάριστη μυρωδιά, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο αν τα πιάτα πρόκειται να μείνουν εκεί για αρκετή ώρα.

Οργάνωση και ταχύτητα στο πλύσιμο

Ο διαχωρισμός των πιάτων σε διαφορετικές λεκάνες είναι ένα ακόμα εξαιρετικό κόλπο για να επιταχύνετε τη διαδικασία. Χρησιμοποιήστε:

  • Μία λεκάνη για τα πιάτα.
  • Μία για τα μαχαιροπίρουνα.
  • Μία για τα ποτήρια.

Αυτή η μέθοδος είναι σωτήρια σε μεγάλες συγκεντρώσεις και γιορτές, όπου η κουζίνα γεμίζει γρήγορα με ακαταστασία. Τοποθετήστε τις λεκάνες σε εμφανές σημείο, ώστε οι καλεσμένοι να μπορούν να τακτοποιούν μόνοι τους τα σκεύη που χρησιμοποίησαν.

Το μούλιασμα των πιάτων δεν βοηθά μόνο στο να αφαιρεθούν τα λίπη, αλλά παράλληλα σας επιτρέπει να βάλετε τη λεκάνη στην άκρη, ελευθερώνοντας τον νεροχύτη για άλλες εργασίες μαγειρέματος ή καθαρισμού. Όταν έρθει η ώρα για το τελικό πλύσιμο, όλα θα καθαρίσουν γρήγορα και ξεκούραστα.

Η λύση για μικρές κουζίνες

Αν πρόκειται να φιλοξενήσετε κόσμο φέτος και θέλετε να παραμείνετε οργανωμένοι αλλά δεν έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό, μπορείτε να βρείτε λύσεις σε καταστήματα ειδών σπιτιού ή στο διαδίκτυο. Μια πτυσσόμενη λεκάνη πλυσίματος είναι ιδανική για όσους έχουν περιορισμένο χώρο, καθώς διπλώνει και αποθηκεύεται πανεύκολα. Θα σας λύσει τα χέρια όχι μόνο στα γιορτινά τραπέζια, αλλά κάθε φορά που χρειάζεται να μουλιάσετε μερικά πιάτα.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BABS (@brunchwithbabs)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να αποφύγετε τους τοξικούς καβγάδες με την οικογένειά σας αυτά τα Χριστούγεννα

ΕΟΔΥ: Οι «χρυσές» συμβουλές για να απολαύσουμε το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι χωρίς υπερβολές

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε αρχίζει η καταβολή τους -Ποια ταμεία πληρώνουν πρώτα

Αυτοκίνητα: Ποιες αλλαγές έρχονται στη διαδικασία για την έγκριση και την ταξινόμηση τους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:00 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Σχέσεις: Αν κάποιος σας χώρισε με αυτούς τους 6 τρόπους, δεν σας σεβάστηκε ποτέ πραγματικά

Όλοι οι χωρισμοί πονούν και, σχεδόν πάντα υπάρχει μια δόση ασέβειας.  Ο τρόπος που κάποιος επι...
17:04 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Είναι από τις πιο γνωστές

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά ...
16:00 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Τα 5 ζώδια που έχουν μεγάλες πιθανότητες να πλουτίσουν το 2026 – «Οι οικονομικές δυσκολίες ανήκουν στο παρελθόν»

Πέντε ζώδια δυσκολεύτηκαν σοβαρά οικονομικά το 2025, όμως σύμφωνα με την αστρολογία, το 2026 ε...
13:42 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Μελομακάρονα της τελευταίας στιγμής: Οι συνταγές από τρεις Έλληνες σεφ και έναν ζαχαροπλάστη, που θα σας ενθουσιάσουν

Ένα από τα χαρακτηριστικά γλυκά των Χριστουγέννων, είναι τα μελομακάρονα. Κάθε χρονιά ο κόσμος...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα