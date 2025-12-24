Πέγκυ Ζήνα για Βασίλη Καρρά: «Πάντα ως αυθεντικό και λαϊκό τύπο τον αγαπούσαν όλοι»

  • Σήμερα συμπληρώνονται δύο χρόνια από τον θάνατο του Βασίλη Καρρά, με την εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου να προβάλλει ένα αφιερωματικό βίντεο για τον «άρχοντα της πίστας».
  • Στο αφιέρωμα μίλησε και η Πέγκυ Ζήνα, η οποία στις δηλώσεις της χαρακτήρισε τον Βασίλη Καρρά ως ένα «αυθεντικό και λαϊκό τύπο».
  • Η τραγουδίστρια εξέφρασε την αγάπη της για τον αείμνηστο ερμηνευτή, εξομολογούμενη πως της λείπει πάρα πολύ.
Πέγκυ Ζήνα
Ήταν 24 Δεκεμβρίου του 2023 όταν η είδηση του θανάτου του Βασίλη Καρρά σκόρπισε τη θλίψη στο πανελλήνιο. Ο «άρχοντας της πίστας» είχε λατρευτεί από τον κόσμο, όχι μόνο για την φωνή του, αλλά και για τον χαρακτήρα του. Σήμερα (24/12), συμπληρώνονται δύο χρόνια από την ημέρα που ο σπουδαίος λαϊκός ερμηνευτής έφυγε από τη ζωή. Η εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου ετοίμασε ένα αφιερωματικό βίντεο για τον αγαπημένο καλλιτέχνη, το οποίο προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης.

Στο βίντεο μίλησε και η Πέγκυ Ζήνα, η οποία στις δηλώσεις της χαρακτήρισε τον Βασίλη Καρρά ως ένα «αυθεντικό και λαϊκό τύπο». Επιπλέον, η επιτυχημένη τραγουδίστρια εξέφρασε την αγάπη της για τον αείμνηστο ερμηνευτή, και εξομολογήθηκε πως της λείπει πάρα πολύ.

Μιλώντας για τον «άρχοντα της πίστας», η Πέγκυ Ζήνα ανέφερε πως: «Μας λείπει πάρα πολύ».

Στη συνέχεια, η καλλιτέχνις εξήγησε ότι: «Πάντα ως αυθεντικό τύπο, λαϊκό τύπο, τον αγαπούσαν όλοι. Και τον αγαπούσα και εγώ πολύ!».

