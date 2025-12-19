Βασίλης Καρράς: «Είναι πάντα δίπλα μου, δεν έφυγε…», λέει ο αδελφός του

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σε λίγες μέρες, από τον θάνατο του Βασίλη Καρρά. Ο αείμνηστος ερμηνευτής έφυγε από την ζωή στις 24 Δεκεμβρίου του 2023, σε ηλικία 70 ετών. Ο «άρχοντας της πίστας» είχε καταφέρει με τα τραγούδια του και την στάση του, στη διάρκεια της καριέρας του στον χώρο της μουσικής, να λατρευτεί από τον κόσμο που τον ακολουθούσε φανατικά σε κάθε νέο βήμα του και άκουγε τα τραγούδια του.

Ο αδελφός του Βασίλη Καρρά, Δαμιανός Κεσογλίδης, μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου για τον σπουδαίο τραγουδιστή.

«Εγώ νομίζω ότι ήταν χθες. Είναι πάντα δίπλα μου, πάντα, δεν έφυγε. Αλλά και τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε και με τον Θεό», εξομολογήθηκε στην αρχή ο Δαμιανός Κεσογλίδης.

Ακόμα, ο αδελφός του Βασίλη Καρρά είπε ότι: «Κλείνω κατευθείαν το ραδιόφωνο όταν ακούω τα τραγούδια του. Ακόμα και στο αυτοκίνητό μου, που έχω τραγούδια από το μαγαζί, live, δεν τα βάζω, δεν θέλω να τα βάζω. Όταν είμαι στο αυτοκίνητο μπορεί να κλάψω. Εδώ στο μνήμα του πάω και συνέρχομαι έπειτα από τρεις μέρες».