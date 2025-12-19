Κωνσταντίνος Αργυρός για Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα και θέλει να βοηθήσει με τον δικό της τρόπο»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα παραχώρησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (19/12). Ανάμεσα σε άλλα, ο αγαπημένος τραγουδιστής μίλησε στο «Πρωινό» για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης αναφερόμενος στην πρέσβη, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «αγαπάει πάρα πολύ τη χώρα τη δική μου, και θέλει να βοηθήσει με τον δικό της τρόπο».

Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε ερώτηση για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξήγησε πως: «Δεν ασχολούμαι με πολιτικά και τέτοια. Εγώ έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο, εδώ και αρκετά χρόνια, που αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει, αγαπάει πάρα πολύ τη χώρα τη δική μου, και θέλει να βοηθήσει με το δικό της τρόπο, με οποιονδήποτε τρόπο σκεφτεί η ίδια».

«Και αν εγώ μπορώ να βοηθήσω κάπου με τη δική μου αντίληψη, με το δικό μου μυαλό, θα το κάνω με πολλή αγάπη. Γιατί αγαπάω την χώρα μου και προέρχομαι από μία περήφανη κοινωνία, εκεί Περιστέρι-Ίλιον, όπου εμείς εκεί πέρα έχουμε αυτή την αλληλεγγύη στο αίμα μας», συνέχισε στις δηλώσεις του ο ερμηνευτής.