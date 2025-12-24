Γιώργος Καπουτζίδης: Το μήνυμα μετά το reunion του «Παρά Πέντε» – «Να αγκαλιαζόμαστε, να αγαπάμε, να νοιαζόμαστε…»

Το reunion του «Παρά Πέντε» κατάφερε να συγκινήσει μία μεγάλη μερίδα των τηλεθεατών το βράδυ της Τρίτης (24/12), οι οποίοι περίμεναν καρτερικά για χρόνια, να γίνει κάτι καινούργιο που να αφορά την αγαπημένη σειρά. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Σμαράγδα Καρύδη, ο Αργύρης Αγγέλου, η Αγγελική Λάμπρη, και όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές του επιτυχημένου σίριαλ, γύρισαν για ένα επετειακό επεισόδιο, και μαζί τους «επέστρεψε» και αυτή η γνώριμη ζεστασιά που προκαλεί το συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα στο κοινό που το αγαπάει, και που μετά το τέλος του πριν από 18 χρόνια, το παρακολουθεί φανατικά στις επαναλήψεις του.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης το πρωί της Τετάρτης (24/12), θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα μετά το reunion της θρυλικής σειράς που δημιούργησε, μέσα από μία ανάρτηση που πραγματοποίησε στο Instagram προφίλ του.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης δημοσίευσε ένα αφιερωματικό βίντεο για το «Παρά Πέντε», ενώ στη λεζάντα έγραψε: «Να αγκαλιαζόμαστε, να αγαπάμε, να νοιαζόμαστε, να ζητάμε συγγνώμη, να συγχωρούμε, να αισθανόμαστε! Σας ευχαριστώ όλους. Για τότε, για τώρα, για πάντα!».