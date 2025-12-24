Γιώργος Καπουτζίδης: Το μήνυμα μετά το reunion του «Παρά Πέντε» – «Να αγκαλιαζόμαστε, να αγαπάμε, να νοιαζόμαστε…»

  • Το reunion του «Παρά Πέντε» συγκίνησε πλήθος τηλεθεατών το βράδυ της Τρίτης. Οι φαν της σειράς περίμεναν καρτερικά για χρόνια κάτι καινούργιο που να αφορά το σίριαλ.
  • Ο Γιώργος Καπουτζίδης και οι υπόλοιποι συντελεστές του επιτυχημένου προγράμματος γύρισαν για ένα επετειακό επεισόδιο. Μαζί τους «επέστρεψε» και η γνώριμη ζεστασιά που προκαλεί το «Παρά Πέντε» στο κοινό του.
  • Ο Γιώργος Καπουτζίδης έστειλε το δικό του μήνυμα μετά το reunion της θρυλικής σειράς, μέσω ανάρτησης στο Instagram. «Να αγκαλιαζόμαστε, να αγαπάμε, να νοιαζόμαστε, να ζητάμε συγγνώμη, να συγχωρούμε, να αισθανόμαστε! Σας ευχαριστώ όλους. Για τότε, για τώρα, για πάντα!», έγραψε ο δημιουργός.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώργος Καπουτζίδης
Το reunion του «Παρά Πέντε» κατάφερε να συγκινήσει μία μεγάλη μερίδα των τηλεθεατών το βράδυ της Τρίτης (24/12), οι οποίοι περίμεναν καρτερικά για χρόνια, να γίνει κάτι καινούργιο που να αφορά την αγαπημένη σειρά. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Σμαράγδα Καρύδη, ο Αργύρης Αγγέλου, η Αγγελική Λάμπρη, και όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές του επιτυχημένου σίριαλ, γύρισαν για ένα επετειακό επεισόδιο, και μαζί τους «επέστρεψε» και αυτή η γνώριμη ζεστασιά που προκαλεί το συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα στο κοινό που το αγαπάει, και που μετά το τέλος του πριν από 18 χρόνια, το παρακολουθεί φανατικά στις επαναλήψεις του.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης το πρωί της Τετάρτης (24/12), θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα μετά το reunion της θρυλικής σειράς που δημιούργησε, μέσα από μία ανάρτηση που πραγματοποίησε στο Instagram προφίλ του.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης δημοσίευσε ένα αφιερωματικό βίντεο για το «Παρά Πέντε», ενώ στη λεζάντα έγραψε: «Να αγκαλιαζόμαστε, να αγαπάμε, να νοιαζόμαστε, να ζητάμε συγγνώμη, να συγχωρούμε, να αισθανόμαστε! Σας ευχαριστώ όλους. Για τότε, για τώρα, για πάντα!».

 

