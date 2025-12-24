Ιεροκλής Μιχαηλίδης: «Το να είσαι διάσημος σου προσφέρει τραπέζι στα μαγαζιά και κρεβάτι στο νοσοκομείο»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα ήταν το βράδυ της Τρίτης (23/12) ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Ο καταξιωμένος ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε και στα οφέλη που έχει ένας αναγνωρίσιμος άνθρωπος. Υπενθυμίζεται ότι ο αγαπημένος καλλιτέχνης έχει πάνω από 40 χρόνια πορείας στον χώρο της υποκριτικής, η οποία είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη, με το κοινό να τον έχει ξεχωρίσει, από την δουλειά του σε θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο.

Σε ερώτηση της Αθηναΐδας Νέγκα, για το ποια είναι τα οφέλη του να είναι ο Ιεροκλής, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης απάντησε: «Τι εννοείς; Ποιος σου είπε ότι έχει οφέλη; Έχει όσα οφέλη έχει κάθε προσωπική ζωή, αν είσαι τυχερός και είσαι υγιής και είναι και γεροί οι άνθρωποι που σε αγαπάνε, έχει πολλά οφέλη»

Όταν η δημοσιογράφος εξήγησε ότι το θέμα της ερώτησης είναι «αυτό το πολυπόθητο “να γίνω διάσημος” τελικά τι σου φέρνει μέσα στην ημέρα σου», ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης εξήγησε πως: «Σου βρίσκουν τραπέζι στα μαγαζιά, δεν τρως πόρτα, και πιο εύκολα κρεβάτι στο νοσοκομείο. Αυτά είναι τα μεγάλα πλεονεκτήματα. Και σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες που θα ήταν λίγο πιο αγενείς, κάποιοι μπορεί να σε εξυπηρετήσουν γιατί σε είδαν κάπου και μπορεί να σε συμπαθούν. Αν σε αντιπαθούν, θα είναι χειρότεροι».

«Το έλεγα και σε νεότερους συναδέλφους που είχαν βγει στη τηλεόραση και λίγο όταν τους αναγνώριζαν… Τους έλεγα κοιτάξτε, υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων, ένας ο οποίος σε έχει δει κάπου, ενδεχομένως στο θέατρο ή και σε ένα σίριαλ, και ήσουν πολύ καλός, έχει ταυτιστεί, και σε εκτιμάει και θέλει να σου πει έναν καλό λόγο ή να σου δείξει την εκτίμηση ή την αγάπη του. Αλλά, το να είσαι απλώς γνωστός, είσαι ένα αξιοθέατο, γιατί θα μπορούσε να είναι και η πιο άθλια περίπτωση τηλεοπτική και να αντιδράσει με τον ίδιο ενθουσιασμό», πρόσθεσε ο ηθοποιός.