Ιεροκλής Μιχαηλίδης: «Το να είσαι διάσημος σου προσφέρει τραπέζι στα μαγαζιά και κρεβάτι στο νοσοκομείο»

Σύνοψη από το

  • Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, αναφέρθηκε στα οφέλη που έχει ένας αναγνωρίσιμος άνθρωπος, μετρώντας πάνω από 40 χρόνια επιτυχημένης πορείας στον χώρο της υποκριτικής.
  • Όπως εξήγησε ο ηθοποιός, η αναγνωρισιμότητα προσφέρει πλεονεκτήματα όπως το να «σου βρίσκουν τραπέζι στα μαγαζιά, δεν τρως πόρτα, και πιο εύκολα κρεβάτι στο νοσοκομείο», καθώς και καλύτερη εξυπηρέτηση σε δημόσιες υπηρεσίες.
  • Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης τόνισε πως «το να είσαι απλώς γνωστός, είσαι ένα αξιοθέατο», διαχωρίζοντας την εκτίμηση για το έργο ενός καλλιτέχνη από την απλή αναγνωρισιμότητα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ιεροκλής Μιχαηλίδης

Καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα ήταν το βράδυ της Τρίτης (23/12) ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Ο καταξιωμένος ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε και στα οφέλη που έχει ένας αναγνωρίσιμος άνθρωπος. Υπενθυμίζεται ότι ο αγαπημένος καλλιτέχνης έχει πάνω από 40 χρόνια πορείας στον χώρο της υποκριτικής, η οποία είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη, με το κοινό να τον έχει ξεχωρίσει, από την δουλειά του σε θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο.

Σε ερώτηση της Αθηναΐδας Νέγκα, για το ποια είναι τα οφέλη του να είναι ο Ιεροκλής, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης απάντησε: «Τι εννοείς; Ποιος σου είπε ότι έχει οφέλη; Έχει όσα οφέλη έχει κάθε προσωπική ζωή, αν είσαι τυχερός και είσαι υγιής και είναι και γεροί οι άνθρωποι που σε αγαπάνε, έχει πολλά οφέλη»

Όταν η δημοσιογράφος εξήγησε ότι το θέμα της ερώτησης είναι «αυτό το πολυπόθητο “να γίνω διάσημος” τελικά τι σου φέρνει μέσα στην ημέρα σου», ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης εξήγησε πως: «Σου βρίσκουν τραπέζι στα μαγαζιά, δεν τρως πόρτα, και πιο εύκολα κρεβάτι στο νοσοκομείο. Αυτά είναι τα μεγάλα πλεονεκτήματα. Και σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες που θα ήταν λίγο πιο αγενείς, κάποιοι μπορεί να σε εξυπηρετήσουν γιατί σε είδαν κάπου και μπορεί να σε συμπαθούν. Αν σε αντιπαθούν, θα είναι χειρότεροι».

«Το έλεγα και σε νεότερους συναδέλφους που είχαν βγει στη τηλεόραση και λίγο όταν τους αναγνώριζαν… Τους έλεγα κοιτάξτε, υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων, ένας ο οποίος σε έχει δει κάπου, ενδεχομένως στο θέατρο ή και σε ένα σίριαλ, και ήσουν πολύ καλός, έχει ταυτιστεί, και σε εκτιμάει και θέλει να σου πει έναν καλό λόγο ή να σου δείξει την εκτίμηση ή την αγάπη του. Αλλά, το να είσαι απλώς γνωστός, είσαι ένα αξιοθέατο, γιατί θα μπορούσε να είναι και η πιο άθλια περίπτωση τηλεοπτική και να αντιδράσει με τον ίδιο ενθουσιασμό», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο επίκεντρο οι ανάγκες των ατόμων με διαβήτη-Τρεις προτάσεις προς τον ΕΟΦ

Πόνος στην κοιλιά στους άνδρες: Με ποιες παθήσεις μπορεί να σχετίζεται

Παραμονή των Χριστουγέννων: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ, οι φούρνοι και οι λαϊκές αγορές

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:40 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Μελίνα Ασλανίδου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Κάνει και αυτός τον αγώνα του – Ελπίζω να υπάρξει δικαιοσύνη»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της γενιάς το...
07:46 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Εβελίνα Νικόλιζα για την Μπέσσυ Αργυράκη: «Με είχε εκνευρίσει πάρα πολύ όταν είχε ερωτηθεί…»

Η Εβελίνα Νικόλιζα ήταν καλεσμένη σε ένα από τα πρόσφατα βίντεο της νέας στήλης του Fipster στ...
03:20 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Σοφία Φιλιππίδου: «Κάναμε μία σειρά και την ημέρα που ήταν να τη δω στην τηλεόραση, είδα μία άλλη σειρά – Έπαθα σοκ»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Στούντιο 4» παραχώρησε η Σοφία Φιλιππίδου. Η αγαπημένη ηθοποιός έκανε...
21:47 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Κατερίνα Θεοχάρη: «Είδα την κυρία Παπαθεοδώρου ύστερα από 20 χρόνια – Αυτό κι αν ήταν συγκλονιστικό»

Στο «Παρά Πέντε», τη θρυλική σειρά του MEGA, οι τηλεθεατές είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν δ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα