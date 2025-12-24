Εβελίνα Νικόλιζα για την Μπέσσυ Αργυράκη: «Με είχε εκνευρίσει πάρα πολύ όταν είχε ερωτηθεί…»

Η Εβελίνα Νικόλιζα ήταν καλεσμένη σε ένα από τα πρόσφατα βίντεο της νέας στήλης του Fipster στο Youtube. Η γνωστή δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη διάρκεια του επεισοδίου δέχτηκε ερωτήσεις από τον συνάδελφό της, άλλες πιο δύσκολες και άλλες πιο εύκολες, και απάντησε σε ορισμένες.

Ανάμεσα σε αυτές που απάντησε, ήταν και μία που αφορούσε τη μητέρα της και καταξιωμένη ερμηνεύτρια, Μπέσσυ Αργυράκη.

Η Εβελίνα Νικόλιζα αποκάλυψε στην απάντηση της, τι ήταν αυτό που είχε πει η μητέρα της δημόσια, και πραγματικά την είχε ενοχλήσει.

«Δεν ξέρω ποιο να διαλέξω πρώτο. Πέρα από την κατάψυξη ωαρίων και όλα αυτά που μου έχει ζητήσει και δημόσια να κάνω, νομίζω ότι με είχε εκνευρίσει πάρα πολύ όταν είχε ερωτηθεί για κάποιες δηλώσεις που είχα κάνει σχετικά με το ότι δεν είχα περάσει καλά σε μία εκπομπή», εξήγησε στην αρχή η δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη συνέχεια, η Εβελίνα Νικόλιζα ανέφερε πως: «Είπε η μάνα μου ότι: “Ε, για να κάθισε τέσσερα χρόνια θα πέρναγε καλά”. Κάτι εντελώς αντίθετο από αυτό που μόλις είχα μόλις πει εγώ! Η μάνα μου βγήκε και το ακύρωσε χωρίς να γνωρίζει, χωρίς να έχει λόγο… Τίποτα!».