Στο Παρά Πέντε: Ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε τον λόγο που δεν θέλει να γράψει τρίτο κύκλο – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γιώργος Καπουτζίδης το βράδυ της Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου, μέσα από το reunion της κωμικής σειράς “Στο Παρά Πέντε” εξήγησε τον λόγο που δεν επιθυμεί να γράψει έναν τρίτο κύκλο ή να γίνει μία ταινία για τη σειρά.

«Καμία φορά μου λέτε “να γράψεις τρίτο κύκλο ή να κάνεις ταινία”. Θέλω να σας πω ότι για εμένα αυτή η δουλειά ήταν όλη μου η ζωή, η εφηβική μου ηλικία που την πέρασα μόνος μου κι ήθελα να έχω φίλους. Έγραψα για μία παρέα. Ήταν όλα όσα ήθελα να ζήσω κι ήταν όλη μου η καρδιά» ανέφερε αρχικά.

«Όταν ένας άνθρωπος σας δίνει την καρδιά του μην ζητάτε κι άλλο, είναι πολύ αυτό που σας έχει δώσει. Δεν είναι ότι είμαι εγώ στριμμένος και δεν θέλω να γράψω άλλο, αλλά είναι όσα δεν μπόρεσα να ζήσω. Ήμουν ένα παιδί κλεισμένο στο σπίτι, σε ένα δωμάτιο σαν του Σπύρου. Δεν ξέρω αν το εξήγησα καλά», συμπλήρωσεο Γιώργος Καπουτζίδης.

