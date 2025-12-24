ΗΠΑ: Έκρηξη αερίου σε γηροκομείο στην Πενσυλβάνια – Αναφορές για παγιδευμένους – ΒΙΝΤΕΟ

Για έκρηξη αερίου σε γηροκομείο λίγο έξω από τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ έκαναν λόγο οι τοπικές Αρχές, την Τρίτη (23/12), προσθέτοντας ότι όπως όλα δείχνουν στο κτήριο βρίσκονται παγιδευμένοι άνθρωποι.

«Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι μέσα», δήλωσε η Ρουθ Μίλερ, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Πενσυλβάνια.

Σύμφωνα με το Associated Press, αξιωματούχοι της κομητείας Μπακς ενημέρωσαν την υπηρεσία για μια έκρηξη πριν από τις 3 το μεσημέρι, στο γηροκομείο Σίλβερ Λέικ στην περιοχή Μπρίστολ, περίπου 32 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Φιλαδέλφειας.