ΗΠΑ: Έκρηξη αερίου σε γηροκομείο στην Πενσυλβάνια – Αναφορές για παγιδευμένους – ΒΙΝΤΕΟ

Για έκρηξη αερίου σε γηροκομείο λίγο έξω από τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ έκαναν λόγο οι τοπικές Αρχές, την Τρίτη (23/12), προσθέτοντας ότι όπως όλα δείχνουν στο κτήριο βρίσκονται παγιδευμένοι άνθρωποι.
«Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι μέσα», δήλωσε η Ρουθ Μίλερ, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Πενσυλβάνια.
Σύμφωνα με το Associated Press, αξιωματούχοι της κομητείας Μπακς ενημέρωσαν την υπηρεσία για μια έκρηξη πριν από τις 3 το μεσημέρι, στο γηροκομείο Σίλβερ Λέικ στην περιοχή Μπρίστολ, περίπου 32 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Φιλαδέλφειας.
Bristol Township, PA: Explosion at Silver Lake Nursing Home in Bucks County, Pennsylvania, caused a partial collapse & massive fire.
Multiple victims reported, several trapped; 3rd alarm response. No injury count or cause confirmed yet. Rescue ongoing. pic.twitter.com/1kxZtEMxCa
— GeoTechWar (@geotechwar) December 23, 2025