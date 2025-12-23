Παρά Πέντε: Συγκίνηση και ενθουσιασμός στο «X» με το reunion – «Σαν να μην πέρασε μια μέρα…»

Σύνοψη από το

  • Το «Παρά Πέντε» επέστρεψε το βράδυ της Τρίτης (23/12) με ένα επετειακό επεισόδιο, για ένα reunion γεμάτο συγκίνηση στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.
  • Το τηλεοπτικό κοινό υποδέχτηκε με ενθουσιασμό την ειδική εκπομπή που δημιουργήθηκε για τα 20 χρόνια της σειράς, με εκατοντάδες αναρτήσεις στο «Χ» να το επιβεβαιώνουν.
  • Στις αναρτήσεις αυτές πολλοί θέλησαν να τιμήσουν και τους ηθοποιούς που έπαιξαν στο σίριαλ και έχουν φύγει από τη ζωή, ενώ κάποιοι τόνισαν πως «οι ατάκες της σειράς γίναν μέρος του κόσμου».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

Media

Πάρα Πέντε

Το «Παρά Πέντε» επέστρεψε το βράδυ της Τρίτης (23/12) με ένα επετειακό επεισόδιο. Η θρυλική σειρά του MEGA που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές, εμφανίστηκε ξανά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες για ένα reunion γεμάτο συγκίνηση.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το τηλεοπτικό κοινό υποδέχτηκε με ενθουσιασμό την ειδική εκπομπή που δημιουργήθηκε, για τα 20 χρόνια της αγαπημένης σειράς.

Δείγμα του ενθουσιασμού του κόσμου και της αγάπης του για τη σειρά, είναι οι εκατοντάδες αναρτήσεις που έχουν γίνει στο «Χ» από την στιγμή που ξεκίνησε το reunion.

Παρά Πέντε

«Η πιο ασύνδετη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης και ταυτόχρονα η πιο ταιριαστή. Είκοσι χρόνια και οι ατάκες της σειράς γίναν μέρος του κόσμου με τα χρόνια», αναφέρει σε post του ένας χρήστης της πλατφόρμας.

Παρά Πέντε

Παρά Πέντε

Παρά Πέντε

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί στις αναρτήσεις τους θέλησαν να τιμήσουν και τους ηθοποιούς που έπαιξαν στο αγαπημένο σίριαλ, και έχουν φύγει από την ζωή, όπως η Ειρήνη Κουμαριανού και ο Γεράσιμος Μιχελής.

Παρά Πέντε

Παρά Πέντε

23:12 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

