Σοφία Φιλιππίδου: «Κάναμε μία σειρά και την ημέρα που ήταν να τη δω στην τηλεόραση, είδα μία άλλη σειρά – Έπαθα σοκ»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Στούντιο 4» παραχώρησε η Σοφία Φιλιππίδου. Η αγαπημένη ηθοποιός έκανε μία αναδρομή στη μακρόχρονη πορεία της στο θέατρο και την τηλεόραση, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά το παρασκήνιο πίσω από μία σειρά που γύρισε τη δεκαετία του 90, η οποία δεν προβλήθηκε ποτέ.

«Στην τηλεόραση έκανα πέντε-έξι guest και σήμερα νιώθω την αγάπη και τον θαυμασμό και την λατρεία σε πολλές περιπτώσεις του κόσμου που δεν μπορεί να με δει στο θέατρο, να με αγαπάνε γι’ αυτά τα guest. Ευτυχώς απ’ την τηλεόραση έφυγα νωρίς» ανέφερε η Σοφία Φιλιππίδου.

«Εγώ έχω κάνει μία σειρά που ξεχωρίζω, αλλά την ξεχωρίζω… μόνη μου. Είναι μία σειρά, ένα παιδί δικό μου που τ’ αγαπάω πολύ, λέγεται «Στη χώρα των φευγάτων», παίχτηκε στον ΑΝΤ1 για 13 επεισόδια τα Σάββατα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, είμαι πολύ περήφανη που κατάφερα να κάνω αυτή τη σειρά. Συνεργάστηκα με πολύ καλούς συντελεστές και πήρε πάρα πολύ κακές κριτικές» πρόσθεσε.

«Μετά έγραψα κάτι πιο… καθημερινό. Πολύ χαριτωμένο, πολύ ωραίο. Πάλι κάναμε πέντε επεισόδια, τα γυρίσαμε, πέρασε η σειρά, εγκρίθηκε. Και την ημέρα που ήταν να τη δω στην τηλεόραση, που ορίστηκε η ημέρα προβολής, είδα μία άλλη σειρά χωρίς κανένας να με ενημερώσει. Και έπαθα τέτοιο σοκ που έφυγα», αποκάλυψε η Σοφία Φιλιππίδου.

«Και ούτε ξέρω πού βρίσκεται, ούτε έψαξα να μάθω. Η σειρά λεγόταν Ψιτ Sweetie», κατέληξε η ηθοποιός.