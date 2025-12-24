Demy: «Ο χωρισμός μου ήδη ξεχάστηκε, δεν απασχολεί κανέναν»

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών έκανε η Demy, στη διάρκεια εξόδου της. Η γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιός, η οποία αυτό το διάστημα συμμετέχει στην επιτυχημένη σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο», ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή και ανέφερε ότι προσπαθεί να την προστατεύει, «χωρίς να λέω ψέματα». Επιπλέον είπε ότι ο χωρισμός της δεν απασχολεί κανέναν, και έχει ήδη ξεχαστεί.

Σχετικά με την προσωπική της ζωή, η Demy εξήγησε ότι: «Προσπαθώ όσο μπορώ να προστατεύω την προσωπική μου ζωή, αλλά χωρίς να λέω ψέματα».

«Νομίζω ότι εντάξει, όπως και άλλες περίοδοι, στην αρχή μια σχέση μπορεί να απασχολήσει λίγο, μετά ο κόσμος βαριέται. Οπότε νομίζω ότι και ο χωρισμός μου ήδη ξεχάστηκε, δεν απασχολεί κανέναν», πρόσθεσε η τραγουδίστρια αμέσως μετά.