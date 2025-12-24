Demy: «Ο χωρισμός μου ήδη ξεχάστηκε, δεν απασχολεί κανέναν»

Σύνοψη από το

  • Η Demy, σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι προσπαθεί να προστατεύει την προσωπική της ζωή, «χωρίς να λέω ψέματα».
  • Η γνωστή τραγουδίστρια δήλωσε επιπλέον ότι ο χωρισμός της «δεν απασχολεί κανέναν, και έχει ήδη ξεχαστεί».
  • Η Demy, η οποία αυτό το διάστημα συμμετέχει στην επιτυχημένη σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο», εξήγησε πως στην αρχή μια σχέση μπορεί να απασχολήσει, αλλά «μετά ο κόσμος βαριέται».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Demy
Φωτογραφία: Instagram/demy_official

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών έκανε η Demy, στη διάρκεια εξόδου της. Η γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιός, η οποία αυτό το διάστημα συμμετέχει στην επιτυχημένη σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο», ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή και ανέφερε ότι προσπαθεί να την προστατεύει, «χωρίς να λέω ψέματα». Επιπλέον είπε ότι ο χωρισμός της δεν απασχολεί κανέναν, και έχει ήδη ξεχαστεί.

Σχετικά με την προσωπική της ζωή, η Demy εξήγησε ότι: «Προσπαθώ όσο μπορώ να προστατεύω την προσωπική μου ζωή, αλλά χωρίς να λέω ψέματα».

«Νομίζω ότι εντάξει, όπως και άλλες περίοδοι, στην αρχή μια σχέση μπορεί να απασχολήσει λίγο, μετά ο κόσμος βαριέται. Οπότε νομίζω ότι και ο χωρισμός μου ήδη ξεχάστηκε, δεν απασχολεί κανέναν», πρόσθεσε η τραγουδίστρια αμέσως μετά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο επίκεντρο οι ανάγκες των ατόμων με διαβήτη-Τρεις προτάσεις προς τον ΕΟΦ

Πόνος στην κοιλιά στους άνδρες: Με ποιες παθήσεις μπορεί να σχετίζεται

Δήμος προσλαμβάνει απόφοιτους Γυμνασίου: Έως και τις 29 Δεκεμβρίου 2025 οι αιτήσεις-Ποιους αφορά

Δημόσιο: Αυξημένες οι καθαρές αποδοχές των υπαλλήλων – Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:15 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Καπουτζίδης: Το μήνυμα μετά το reunion του «Παρά Πέντε» – «Να αγκαλιαζόμαστε, να αγαπάμε, να νοιαζόμαστε…»

Το reunion του «Παρά Πέντε» κατάφερε να συγκινήσει μία μεγάλη μερίδα των τηλεθεατών το βράδυ τ...
09:40 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Μελίνα Ασλανίδου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Κάνει και αυτός τον αγώνα του – Ελπίζω να υπάρξει δικαιοσύνη»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της γενιάς το...
09:17 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Ιεροκλής Μιχαηλίδης: «Το να είσαι διάσημος σου προσφέρει τραπέζι στα μαγαζιά και κρεβάτι στο νοσοκομείο»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα ήταν το βράδυ της Τρίτης (23/12) ο Ιεροκλής Μιχαηλ...
07:46 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Εβελίνα Νικόλιζα για την Μπέσσυ Αργυράκη: «Με είχε εκνευρίσει πάρα πολύ όταν είχε ερωτηθεί…»

Η Εβελίνα Νικόλιζα ήταν καλεσμένη σε ένα από τα πρόσφατα βίντεο της νέας στήλης του Fipster στ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα